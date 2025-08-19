Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Denuncian secuestro exprés de hombre en Lebrija: lo citaron a finca para extorsionarlo

Denuncian secuestro exprés de hombre en Lebrija: lo citaron a finca para extorsionarlo

El hombre, víctima de secuestro exprés fue citado por los delincuentes a prestar un servicio en una finca, en zona rural de Lebrija, Santander.

Rescate secuestrado en Lebrija.jpg
Blu Radio. Rescate secuestrado en Lebrija //Foto: captura de video Segunda División del Ejército
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 19, 2025 08:18 a. m.

Un hombre que había sido citado con engaños a una finca en zona rural de Lebrija, Santander, fue rescatado por tropas del Gaula Militar tras ser víctima de un secuestro exprés en la modalidad de falso servicio.

De acuerdo con el reporte de la Segunda División del Ejército, la víctima recibió una llamada en la que le solicitaban un servicio a una finca, al llegar al lugar no había nadie. Los delincuentes quienes le expresaban telefónicamente que estaba siendo vigilado, empezaron a extorsionarlo, haciéndose pasar por integrantes de un grupo armado organizado, le exigían una suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida. Al verse en peligro, el hombre logró alertar a las autoridades a través de la línea del Gaula Militar.

De inmediato, se activó un plan de reacción conjunta entre el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que permitió ubicar y recuperar a la persona sana y salva, frustrando así la acción criminal.

Las autoridades recordaron que en casos de extorsión es fundamental evitar realizar pagos a los delincuentes y comunicarse de inmediato con la línea gratuita 147 del Gaula Militar, disponible las 24 horas del día.

Lea también:

  1. foto aeropuerto palonegro.jpg
    Aeropuerto Palonegro
    // Volavi.co
    Santanderes

    Taxistas y transporte especial anuncian protesta en aeropuerto Palonegro: prográmese

  2. Registraduría responde a Gobierno por elecciones del 2026
    Registraduría responde a Gobierno por elecciones del 2026
    Fotos: Registraduría y AFP
    Opinión

    Se mueve intensamente el ajedrez político de cara a las elecciones presidenciales de 2026

“El llamado a la ciudadanía es a denunciar de manera oportuna. Esto salva vidas y permite actuar de manera efectiva contra la delincuencia”, reiteró el Ejército en su comunicado.

Las autoridades trabajan en la investigación de otros casos similares en Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Lebrija

Secuestro

Ejército Nacional

Gaula