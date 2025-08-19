Denuncian secuestro exprés de hombre en Lebrija: lo citaron a finca para extorsionarlo

Un hombre que había sido citado con engaños a una finca en zona rural de Lebrija, Santander, fue rescatado por tropas del Gaula Militar tras ser víctima de un secuestro exprés en la modalidad de falso servicio.

De acuerdo con el reporte de la Segunda División del Ejército, la víctima recibió una llamada en la que le solicitaban un servicio a una finca, al llegar al lugar no había nadie. Los delincuentes quienes le expresaban telefónicamente que estaba siendo vigilado, empezaron a extorsionarlo, haciéndose pasar por integrantes de un grupo armado organizado, le exigían una suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida. Al verse en peligro, el hombre logró alertar a las autoridades a través de la línea del Gaula Militar.

De inmediato, se activó un plan de reacción conjunta entre el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que permitió ubicar y recuperar a la persona sana y salva, frustrando así la acción criminal.

Este es el momento cuando el Gaula de la Quinta Brigada del Ejército rescata a hombre que fue citado a finca de Lebrija por delincuentes para extorsionarlo. "Le exigían una fuerte suma de dinero", señalaron las autoridades #MañanasBlu pic.twitter.com/RwkKTbeocM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2025

Las autoridades recordaron que en casos de extorsión es fundamental evitar realizar pagos a los delincuentes y comunicarse de inmediato con la línea gratuita 147 del Gaula Militar, disponible las 24 horas del día.

“El llamado a la ciudadanía es a denunciar de manera oportuna. Esto salva vidas y permite actuar de manera efectiva contra la delincuencia”, reiteró el Ejército en su comunicado.

Las autoridades trabajan en la investigación de otros casos similares en Santander.