Dos guerrilleros del ELN muertos y cinco soldados heridos tras combates en el Catatumbo

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo dejó como resultado la muerte de dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos un cabecilla clave en el manejo de drones para acciones terroristas. En medio de los combates, cinco soldados resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos en Cúcuta.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda San Martín, zona rural del municipio de El Tarra, donde tropas del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron una operación de asalto directo contra el Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Entre los guerrilleros abatidos se encuentra alias “Yair”, señalado como tercer cabecilla de esta estructura e instructor en el uso de drones y francotiradores. De acuerdo con información oficial, este hombre era considerado una pieza clave en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del grupo armado y estaría vinculado a múltiples ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en municipios como Sardinata y Teorama. Junto a él también murió una mujer identificada con el alias de “Valentina”.

Dos guerrilleros del ELN murieron en combates con el Ejército en El Tarra, Norte de Santander. En el operativo cinco soldados resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos de Cúcuta. "Fueron incautadas armas y munición", dijo la @Ejercito_Div2 #MañanasBlu pic.twitter.com/p3zkWoVcwM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 20, 2026

Según el reporte de la Ejército Nacional de Colombia, la operación habría dejado cerca de diez neutralizaciones adicionales; sin embargo, estas no pudieron ser verificadas durante la fase de consolidación debido a nuevos ataques con drones por parte del grupo armado. Las tropas lograron repeler estas acciones gracias a protocolos de protección implementados en el terreno.



Durante el desarrollo del operativo, cinco militares resultaron heridos y fueron evacuados de manera oportuna hacia Cúcuta, donde reciben atención médica especializada.

En la zona fueron incautadas armas largas y cortas, cerca de 700 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, material explosivo y más de 300 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones. Asimismo, se decomisaron equipos de comunicación, entre ellos celulares y radios, y se destruyeron cuatro búnkeres y cuatro campamentos utilizados por esta estructura armada.

En el Catatumbo, mediante una operación de interdicción aire-tierra mediante asalto directo, tropas del @COL_EJERCITO y la @FuerzaAereaCol, afectan de manera decisiva al ELN, neutralizando a alias “Yair”, tercer cabecilla e instructor en el uso de drones y francotiradores.… pic.twitter.com/74jWxfLgPC — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) April 19, 2026

Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe significativo contra el ELN, especialmente en su capacidad para emplear drones con fines terroristas, una modalidad que ha venido en aumento en esta región del país.

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Estos hechos se enmarcan en la compleja situación de orden público en el Catatumbo, una zona estratégica del departamento de Norte de Santander, históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas. Las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán las operaciones ofensivas para debilitar de manera sostenida a estas estructuras y reducir su accionar contra la población civil.