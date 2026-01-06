En vivo
Duro incremento en tarifa de taxis en Bucaramanga: carrera mínima pasó de $7.800 a $9.100

Duro incremento en tarifa de taxis en Bucaramanga: carrera mínima pasó de $7.800 a $9.100

La carrera mínima quedó establecida en $9.100, lo que representa un aumento de $1.300 frente al valor vigente en 2025, equivalente a un incremento del 16,6 %.

