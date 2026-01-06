Duro incremento en tarifa de taxis en Bucaramanga: carrera mínima pasó de $7.800 a $9.100

Las tarifas del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga registraron un nuevo incremento para el año 2026, siendo el servicio de taxi uno de los que presentó el ajuste más significativo.

La carrera mínima quedó establecida en $9.100, lo que representa un aumento de $1.300 frente al valor vigente en 2025, equivalente a un incremento del 16,6 %.

De acuerdo con lo definido por las autoridades, el recargo nocturno se aplicará a partir de las 6:00 de la tarde y tendrá un costo adicional de $1.100 por servicio.

El ajuste contrasta con los valores fijados el año anterior. En 2025, la carrera mínima de taxi había quedado en $7.800, cifra que ya representaba un aumento de $600 frente a 2024, cuando la tarifa era de $7.200. En cuanto al transporte público colectivo, las tarifas del año pasado se mantuvieron en $2.700 para rutas cortas y $3.300 para rutas largas.



Las nuevas tarifas para 2026 fueron definidas oficialmente este lunes 5 de enero, tras una mesa de concertación entre los alcaldes y autoridades administrativas de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Así lo confirmó el director del Área Metropolitana de Bucaramanga, John Manuel Delgado, quien explicó que el pasaje del Transporte Público Colectivo (TPC) también tendrá un ajuste.

Según lo acordado, las rutas cortas del TPC pasarán a costar $3.000, mientras que las rutas largas quedaron fijadas en $3.600. Estas tarifas empezarán a regir una vez se expida el decreto correspondiente, el cual, según las autoridades, será publicado entre este lunes y el martes 6 de enero de 2026.