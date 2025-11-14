Ejército refuerza seguridad tras explosión en mina de carbón que dejó tres muertos en Landázuri

El Ejército Nacional asumió el control de la zona donde se registró una grave emergencia en una mina de carbón en la vereda Vizcaínos, en Landázuri, Santander, luego de una explosión que dejó tres personas muertas y una más gravemente herida.

Tropas del Batallón de Infantería Reyes y organismos de socorro permanecen en el sitio, un área de difícil acceso, para garantizar las condiciones de seguridad mientras avanzan las labores de verificación y atención de la emergencia.

El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, explicó que la prioridad es mantener la zona asegurada para permitir el ingreso de los equipos de rescate: “Ya estamos verificando la situación. Lamentamos profundamente lo ocurrido con nuestros mineros. Esta es una mina que colapsa en estos momentos. Las autoridades de socorro están en el lugar y el Batallón de Infantería Reyes está generando medidas de seguridad para atender la situación”, dijo.

Desde Bucaramanga, una comisión especial del Ejército y organismos técnicos se desplaza hacia el lugar para investigar las causas de la explosión y apoyar la identificación de las víctimas.



Debido a la complejidad del terreno, los organismos de socorro aún no han logrado confirmar si hay más personas atrapadas en el interior del socavón colapsado.

El equipo especializado trabaja en estabilizar el área antes de avanzar con las labores de búsqueda.

Las autoridades también adelantan las primeras indagaciones para determinar si la mina operaba con todos los permisos y documentos en regla.