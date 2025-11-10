Elecciones atípicas en Bucaramanga: espaldarazo de expresidente Uribe a Cristian Portilla

El expresidente Álvaro Uribe Vélez oficializó su respaldo al abogado Cristian Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga en las elecciones atípicas convocadas tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

En un mensaje difundido durante un encuentro con el aspirante, Uribe destacó la necesidad de que la campaña se centre en los problemas reales de la ciudad y en la búsqueda de soluciones conjuntas.

“Queridos ciudadanos de Bucaramanga, me da mucho gusto estar con Cristian, candidato a la alcaldía. No hay sino un interés, servir a Bucaramanga”, expresó el exmandatario.

Uribe enfatizó que su respaldo a Portilla se da bajo la premisa de una campaña con altura, sin ataques personales, enfocada en propuestas que beneficien a la ciudadanía.



Gracias por la confianza expresidente @AlvaroUribeVel, estamos listos para seguir defendiendo a Bucaramanga con firmeza y orden.



Porque continuar es avanzar. #PortillaAlcalde @soyjaimeandres pic.twitter.com/UNozgkFYIu — Cristian Portilla (@Cportilla40) November 10, 2025

“Cristian quiere trabajar en esta campaña para unir a toda la ciudadanía, independientemente de su orientación política, alrededor de las soluciones de Bucaramanga”, agregó.

Portilla, quien cuenta además con el apoyo del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, se presenta como una opción de continuidad en algunos programas de la pasada administración.

Las elecciones atípicas en Bucaramanga fueron convocadas tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Beltrán por haber incurrido en doble militancia.

