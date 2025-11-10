En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Elecciones atípicas en Bucaramanga: Fabián Oviedo propone “mano dura y transformación”

Elecciones atípicas en Bucaramanga: Fabián Oviedo propone “mano dura y transformación”

En entrevista con Blu Radio, el candidato insistió en que su gobierno se centrará en gestionar con lo que ya tiene la ciudad, recordando que el presupuesto anual supera los 2,1 billones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad