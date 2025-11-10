Elecciones atípicas en Bucaramanga: Fabián Oviedo propone “mano dura y transformación”

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por el Nuevo Liberalismo, Fabián Oviedo, aseguró que, de ser elegido en las elecciones atípicas, su gobierno priorizará la seguridad ciudadana y la movilidad, dos de los temas que considera más críticos en la capital santandereana.

“El problema no son los dos años, sino entregarle la ciudad a quien no sabe qué hacer en dos años”, afirmó Oviedo, en la que advirtió que Bucaramanga enfrenta una “alerta roja” por el incremento de los homicidios y los hechos de sicariato.

El aspirante sostuvo que su administración tendrá “mano dura contra las bandas delincuenciales”, pero también se enfocará en atacar las causas del delito.

“Vamos a fortalecer la Policía con recursos, porque dejaron sin ejecutar 467.000 millones de pesos de la Secretaría del Interior en 2024. Eso es gravísimo. Hay que invertir en seguridad y darle herramientas a las juntas de acción comunal para que cada barrio tenga su propio circuito cerrado de cámaras”, dijo.



Según Oviedo, el 60% de las cámaras de seguridad en Bucaramanga no funcionan, lo que dificulta la respuesta de las autoridades. Propuso destinar 50 millones de pesos por barrio para crear sistemas de vigilancia barrial articulados con la Policía Nacional y la Fiscalía.



“Metrolínea no lo salva nadie”

Otro de los ejes de su propuesta es la movilidad. Oviedo fue enfático en que el sistema de transporte público masivo Metrolínea “no tiene salvación” por su crítica situación financiera. “Debe 924.000 millones de pesos y eso no lo arregla nadie. Aquí hay que actuar con decisión y sin improvisar”, afirmó.

El candidato planteó un modelo mixto en el que el Área Metropolitana asuma el liderazgo del sistema de transporte, con apoyo de los municipios de Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Además, anunció que su gobierno destinaría entre 20 y 40 mil millones de pesos para cubrir la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, con el fin de alquilar buses nuevos, eléctricos o híbridos, con aire acondicionado y conexión wifi.

“Lo malo no fue alquilar buses, sino cómo se hizo. Las rutas son ineficientes y muchas estaciones quedaron abandonadas. La gente hoy se transporta con el servicio informal porque los alcaldes anteriores no fueron capaces de garantizar un transporte digno”, señaló Oviedo.



Proyectos viales y movilidad multimodal

Entre sus compromisos concretos, el aspirante anunció que ejecutará dos kilómetros de la doble calzada La Virgen - La Cemento y sacará adelante el par vial de la carrera 54, además de revisar los diseños del intercambiador de la carrera novena con calle 45, que calificó como “técnicamente débiles”.

También propuso avanzar en una consultoría para la movilidad multimodal que permita abrir el debate sobre proyectos como el metrocable para la Comuna 14 y para el norte de la ciudad, y explorar la viabilidad del tranvía como alternativa de transporte.



Relación con el Gobierno nacional

Sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, Oviedo afirmó que no gobernará desde las diferencias ideológicas.

“Yo no soy petrista, pero eso no significa que no pueda gestionar recursos para la ciudad. El alcalde no puede estar peleando con el Gobierno, tiene que concertar y traer inversión”, dijo.

Citó como ejemplo el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales, un proyecto metropolitano que, según él, ha sido olvidado.

“Está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, pero nadie ha hecho gestión para traer los recursos”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que su gobierno se centrará en gestionar con lo que ya tiene la ciudad, recordando que el presupuesto anual de Bucaramanga supera los 2,1 billones de pesos, de los cuales “cerca de 400.000 millones quedarían sin ejecutar este año”.