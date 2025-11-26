Empresarios piden mayor inversión y Promoción de turismo en San Gil, Santander

Los empresarios del sector turístico en San Gil, Santander, expresaron su preocupación por la reducción del presupuesto destinado al turismo para 2026, una decisión que, aseguran, podría profundizar la caída de visitantes al municipio, considerado uno de los principales destinos del sur del departamento.

Mientras en 2025 el presupuesto para turismo fue de $482 millones, para 2026 la cifra aprobada se reduce a $467 millones, lo que representa una disminución de entre el 7% y el 9%, según cálculos de los gremios.

Uno de los puntos que más inquieta al sector es la drástica reducción en los recursos destinados a capacitaciones y educación informal turística. La directora del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, Carmen Álvarez, explicó que este recorte impacta directamente la profesionalización y fortalecimiento del gremio.

“En el servicio de educación informal en asuntos turísticos, que es una de las metas más importantes para trabajar de la mano con el empresariado, este año nos habían dejado $11 millones. Para 2026 solo quedaron $100, que correspondían a ese proceso de capacitaciones”, señaló Álvarez.



La disminución del presupuesto también afecta la promoción del destino, un rubro fundamental para atraer visitantes. En 2025 se destinaron $95 millones para esta labor, pero en 2026 el monto aprobado es de solo $59 millones.

Para Natalia Salinas, integrante de la junta directiva de Fenalco Sur de Santander, la situación deja al municipio sin herramientas para competir como destino turístico.

“Reducir el presupuesto entre un 7% y un 9% significa que el dinero que queda es solo para gastos de funcionamiento. Queda cero para inversión, cero para promoción, cero para encaminar a nuestro municipio a que lleguen más turistas. Nuevamente los empresarios quedamos haciendo los esfuerzos solos”, afirmó.

Salinas también cuestionó la ausencia de estrategias claras por parte de la administración municipal.

“Queremos saber qué razones llevaron a tomar esta decisión y qué proyectos se van a gestionar afuera si aquí no hay recursos. Necesitamos promoción del destino y no vemos ninguna luz verde”, agregó.

El gremio del turismo recordó que la reducción de visitantes ya se evidencia en las cifras del Parque Gallineral, uno de los principales atractivos del municipio. Entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2023, ingresaron 72.350 personas, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra cayó a 61.377, es decir, casi 11.000 visitantes menos.

Ante este panorama, los empresarios y representantes del sector hicieron un llamado a la administración municipal para que implemente campañas de promoción turística y estrategias que permitan recuperar la llegada de viajeros al municipio.