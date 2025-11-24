Reabren la ruta aérea Bucaramanga–San Gil con vuelo semanal operado por Satena

El próximo 15 de diciembre se reabrirá la ruta aérea Bucaramanga–San Gil, operada por la aerolínea Satena, con un vuelo semanal los días lunes entre el aeropuerto internacional Palonegro (Bucaramanga) y el aeropuerto Los Pozos (San Gil).

Olid Gómez, asesora de turismo del municipio, en entrevista con Blu Radio, explicó que la reapertura se da luego de un receso iniciado en octubre para evaluar la sostenibilidad de la ruta, debido a la baja afluencia de pasajeros en el trayecto Bucaramanga - San Gil, aunque la ocupación seguía siendo positiva en el sentido San Gil - Bucaramanga.

Gómez explicó que este regreso fue posible por las gestiones del alcalde Edgar Orlando Pinzón Rojas, quien sostuvo varias reuniones en Bogotá con el presidente de Satena. Así mismo, la funcionaria señaló que la Gobernación de Santander, a través del secretario de Cultura y Turismo, Jorge Humberto Rangel, se comprometió a fortalecer la promoción de la ruta como parte de la estrategia de conectividad regional.

“Es una segunda oportunidad. No todas las rutas cuentan con una nueva apertura”, afirmó Gómez, indicando que el municipio cumplió con todos los trámites administrativos necesarios para reactivar la operación.



La asesora de turismo destacó que la ruta Bucaramanga–San Gil permitirá a los viajeros conectar con destinos del Caribe, especialmente Barranquilla, ciudad con una fuerte presencia de santandereanos.

Los primeros pasajeros que utilizarán esta conexión volarán desde San Gil a Bucaramanga el 15 de diciembre, para luego enlazar con el vuelo hacia Barranquilla. La administración municipal espera que esta dinámica incremente la demanda y permita solicitar a Satena nuevas frecuencias en los próximos meses.

Gómez anunció además que para enero ya se está gestionando una ruta directa Bogotá–San Gil, con operaciones desde el aeropuerto El Dorado.

La ruta entre Palonegro y Los Pozos tiene una duración aproximada de 14 minutos en el aire, tiempo durante el cual los pasajeros sobrevuelan el cañón del Chicamocha, uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.

Gómez describió el trayecto como una experiencia turística adicional, “Es un paisaje espectacular. Ver el cañón desde el aire es de otro nivel. Los tiquetes están disponibles desde $141.000 por trayecto, según la programación publicada por Satena”, explicó Gómez.

Horarios programados:

San Gil - Bucaramanga: salida 8:25 a. m., llegada 8:55 a. m.

Bucaramanga - San Gil: salida 9:25 a. m., llegada 9:54 a. m.

La administración local insistió en que el crecimiento de la ruta dependerá del comportamiento del mercado. Por ahora, la reactivación inicia solo los lunes, con la posibilidad de ampliar frecuencias si aumenta la demanda.

