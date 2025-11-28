Estos son los 16 municipios de Santander con calamidad pública por fuertes lluvias

La temporada de lluvias continúa dejando una estela de afectaciones en Santander. Deslizamientos, vías colapsadas y emergencias por crecientes súbitas llevaron a que 16 municipios mantengan activa la declaratoria de calamidad pública, situación que derivó en que el Departamento oficializara este mismo estatus de manera general tras la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo realizada en días pasados.

Los municipios afectados son: Barrancabermeja, Bucaramanga, Carcasí, Charalá, Cimitarra, Confines, Coromoro, El Playón, Enciso, Florián, Galán, Güepsa, Los Santos, Sabana de Torres, Suratá y Vélez.

En este último, las condiciones del corredor vial de la Transversal del Carare se han convertido en símbolo de la crítica situación que enfrentan las vías primarias y secundarias del departamento.

Durante el Consejo Departamental, los integrantes votaron de manera unánime la declaratoria de calamidad pública departamental, al confirmarse que la capacidad de respuesta institucional se encuentra sobrepasada a pesar de las inversiones realizadas en mitigación, maquinaria amarilla y entrega de ayudas humanitarias.



“Tenemos a hoy 16 municipios con calamidad, esto quiere decir que son 16 municipios que han tenido afectaciones y que han superado su capacidad de emergencia. Por lo tanto, en una decisión por unanimidad por parte de los miembros del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se ha decretado calamidad departamental”, explicó Edwar Sánchez Ariza, jefe de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo.

Sánchez Ariza agregó que el departamento ya agotó su capacidad de respuesta: “Hemos hecho inversiones significativas en asistencias con ayudas humanitarias, en maquinaria amarilla para la recuperación de nuestras vías y en obras de reducción del riesgo. De manera que también ya agotamos esa capacidad de respuesta y se decreta esta calamidad para poder acudir al Gobierno Nacional”.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, las fuertes lluvias persistirán durante lo que resta de noviembre y comienzos de diciembre, período durante el cual se prevé una intensificación de los eventos asociados al fenómeno de La Niña. Las autoridades recomiendan a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo mantener activos sus planes de contingencia, especialmente en zonas ribereñas y áreas con antecedentes de remoción en masa.

Publicidad

Las autoridades insisten en evitar desplazamientos nocturnos bajo lluvia debido al riesgo de caída de árboles, rocas y pérdida de banca en las carreteras. También se solicita a la población mantenerse atenta a los pronósticos y alertas oficiales emitidas por el Ideam y los comités municipales.

El Gobierno Departamental prepara un informe detallado para solicitar apoyo urgente al Gobierno Nacional, con el fin de acelerar la recuperación de las vías y reforzar la atención humanitaria en los territorios más afectados.