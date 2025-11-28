En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Estos son los 16 municipios de Santander con calamidad pública por fuertes lluvias

Estos son los 16 municipios de Santander con calamidad pública por fuertes lluvias

Las autoridades departamentales tomaron esta decisión, pues ya superaron las capacidades de respuesta y necesitan el apoyo del Gobierno Nacional.

