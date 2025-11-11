En vivo
Santanderes / Gobernación de Santander no podía cobrar sistematización en impuestos: Consejo de Estado

Gobernación de Santander no podía cobrar sistematización en impuestos: Consejo de Estado

La decisión del Consejo de Estado confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander de 2024 que ya había declarado nulo el artículo que habilitaba el cobro de derechos de sistematización.

