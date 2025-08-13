Gobernador de Santander asistirá a honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, viajó a Bogotá para asistir a los actos fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay que se realizarán este miércoles en la Catedral Primada de Colombia y el Cementerio Central.

El gobernador Díaz Mateus realizó el martes 12 de agosto un homenaje póstumo para recordar a Miguel Uribe. “Independiente de ser político, era un ser humano, con una esposa, un hijo pequeño, y fue asesinado vilmente con disparos en la cabeza. Eso es muy doloroso y nos deja varios mensajes”, expresó Díaz.

El mandatario departamental advirtió que el país no puede permitir el regreso a épocas violentas como las de los años 80 y finales de los 90, cuando la política y la libre movilidad estaban amenazadas por la violencia.

“No podemos volver a los tiempos en que no se podía ejercer la política de forma libre en Colombia”, subrayó.

Gobernación de Santander rindió homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay #MañanasBlu https://t.co/NG9alasgJb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 13, 2025

El homenaje concluyó con un minuto de silencio en memoria de Uribe Turbay, en medio de un llamado a proteger la vida de los líderes políticos y garantizar la democracia en el país.