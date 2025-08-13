Publicidad

Gobernador de Santander asistirá a honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

El mandatario de los santandereanos señaló que la muerte del senador Uribe Turbay es un hecho que afecta la democracia del país.

FOTO GOBERNADOR JUVENAL DÍAZ.jpeg
FOTO: Gobernador de Santander, Juvenal Díaz- suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 13, 2025 07:10 a. m.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, viajó a Bogotá para asistir a los actos fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay que se realizarán este miércoles en la Catedral Primada de Colombia y el Cementerio Central.

El gobernador Díaz Mateus realizó el martes 12 de agosto un homenaje póstumo para recordar a Miguel Uribe. “Independiente de ser político, era un ser humano, con una esposa, un hijo pequeño, y fue asesinado vilmente con disparos en la cabeza. Eso es muy doloroso y nos deja varios mensajes”, expresó Díaz.

El mandatario departamental advirtió que el país no puede permitir el regreso a épocas violentas como las de los años 80 y finales de los 90, cuando la política y la libre movilidad estaban amenazadas por la violencia.

“No podemos volver a los tiempos en que no se podía ejercer la política de forma libre en Colombia”, subrayó.

El homenaje concluyó con un minuto de silencio en memoria de Uribe Turbay, en medio de un llamado a proteger la vida de los líderes políticos y garantizar la democracia en el país.

