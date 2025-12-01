En vivo
Homenajes al héroe que impidió una tragedia mayor en el atraco a joyería de Bucaramanga

Centenares de personas estuvieron presentes en la velatón que se realizó en memoria del intendente Fredy Leal, muerto en cumplimiento de su deber.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en la velatón que se hizo en honor al intendente Fredy Leal.
// Suministrada Alcaldía de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

