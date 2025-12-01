Homenajes al héroe que impidió una tragedia mayor en el atraco a joyería de Bucaramanga

La muerte del intendente Fredy Francisco Leal Briceño durante el atraco a una joyería ubicada en el Centro Comercial Cabecera 4ª Etapa generó tristeza e indignación en toda la comunidad santandereana, pues es evidente el deterioro en temas de seguridad.

Sin embargo, compañeros de Leal Briceño destacaron su actuación durante la balacera que se registró, pues entregó su vida para proteger a las familias que a esa hora estaban dentro del centro comercial.

Varias versiones dan cuenta que el intendente Leal se puso como escudo para evitar que civiles resultaran heridos. Infortunadamente, los impactos que recibió le arrebataron la vida.

Finalizando la tarde del pasado domingo, 30 de noviembre, centenares de personas se reunieron a las afueras del centro comercial durante la velatón que hizo para honrar la vida de Fredy Leal. En medio de flores y luces, los altos mandos de la Policía Nacional, acompañados de la comunidad que valoran el trabajo de los uniformados, destacaron el actuar de este héroe de la patria que murió en cumplimiento de su labor.



El intendente Fredy Francisco Leal Briceño, era un investigador con más de 20 años de servicio y reconocido por su liderazgo en misiones de alto riesgo y trayectoria en unidades élite.

El uniformado, oriundo de Floridablanca y egresado del Colegio El Carmen, reaccionó de inmediato al ataque, conteniendo a una banda fuertemente armada que llegó desde Barranquilla, evitando que más personas resultaran heridas.

El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, afirmó:

"Nos sumamos al acompañamiento de nuestra Policía Nacional, acompañamos a la familia del intendente, un héroe que pierde la vida en hechos valerosos. No vamos a descansar, ofrecemos esta recompensa de 100 millones de pesos para que los ciudadanos que tengan conocimientos de estos delincuentes nos brinden información y les caiga todo el peso de la justicia".

Leal Briceño era un investigador experto de la Policía Nacional con más de 20 años de servicio, dedicados a la seguridad ciudadana, la investigación criminal y las operaciones especiales. Ingresó a la institución en 2002 y se destacó en unidades como la Dijín, el Goes y la Sijín de Bucaramanga, donde se desempeñaba como investigador judicial al momento de su muerte.

A lo largo de su carrera acumuló más de 60 cursos y certificaciones en investigación criminal, criminalística, manejo táctico, operaciones especiales, seguridad, derechos humanos y procedimientos penales, con formación en Colombia y en países como Estados Unidos, México y España.

Entre sus estudios se destacan el Curso de Operaciones Especiales, el Tactical Combat Casualty Care y entrenamientos con la Armada Nacional.

Su trayectoria profesional incluyó misiones de alto riesgo en la lucha contra el crimen organizado, la integración de grupos élite, operaciones contra estructuras delincuenciales y la participación en labores de protección especializada. Era reconocido por su disciplina, liderazgo y capacidad para coordinar equipos tácticos y judiciales.

El subintendente recibió más de 20 distinciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial, la Medalla de Servicios Distinguidos, la Orden al Mérito Custodio García Rovira y la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, además de múltiples menciones por valentía y compromiso en operaciones especiales.

La Policía destacó que Fredy Leal será recordado como un servidor íntegro, valiente y profundamente comprometido con la seguridad de los colombianos, cuya entrega en Cabecera permitió evitar una tragedia mayor.

Hoy a las 4:00 de la tarde se cumplirá la inhumación en el Parque Memorial Jardines de La Colina. Allí se despedirá, con todos los honores, al intendente Leal Briceño, quien entregó su vida en cumplimiento del deber.