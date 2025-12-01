En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Indignación en Bucaramanga: joven docente murió en ataque que iba dirigido a su novio

Indignación en Bucaramanga: joven docente murió en ataque que iba dirigido a su novio

La víctima fue identificada como Yurani Yessenia Cárdenas Sierra. El atacante, conocido como “Coco”, huyó del lugar y es buscado por las autoridades quienes señalan que cometió el crimen por venganza.

Yurani Yessenia Cárdenas Sierra falleció en ataque contra su novio
Docente fue asesinada en una ataque que iba dirigido a su novio.
Foto: suministarda.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

