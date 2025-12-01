Indignación en Bucaramanga: joven docente murió en ataque que iba dirigido a su novio

Una joven docente fue asesinada en la tarde del domingo en el barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga. La víctima, Yurani Yessenia Cárdenas Sierra, de 30 años, recibió un disparo en el pecho cuando un hombre armado llegó al sector buscando a su pareja, conocida como alias “El Enano”.

Tras el ataque, el hombre huyó del lugar. La docente fue trasladada al Hospital Local del Norte, donde falleció por la gravedad de la herida. La Fiscalía y la SIJIN adelantan la investigación para dar con el responsable.

El brigadier general Willian Quintero confirmó que "el ataque fue por intolerancia, no iba dirigido contra ella, sino contra su pareja, Edinsson Muñoz, conocido con el alias de “El Enano” quien minutos antes del hecho, él habría salido del establecimiento".

De acuerdo con el testimonio entregado por la madre de la víctima, un hombre conocido como “Coco” llegó al lugar aparentemente buscando a El Enano, con quien tendría antecedentes de conflictos.



Al no encontrarlo, y en lo que las autoridades describen como un acto de venganza e intolerancia, el agresor habría disparado contra Yurani, impactándola a la altura del pecho, para luego huir en rumbo desconocido.

Vecinos del sector auxiliaron de inmediato a la docente y la trasladaron al Hospital Local del Norte, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la joven falleció pocos minutos después debido a la gravedad de la herida.

Investigadores del CTI realizaron la inspección técnica al cadáver y la fijación del lugar de los hechos, mientras la SIJIN avanza en labores de verificación para identificar plenamente al agresor y esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio.

Las autoridades confirmaron que la víctima no tenía antecedentes judiciales y que el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía.