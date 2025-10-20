Interponen tutelas para suspender elecciones atípicas en Bucaramanga

Dos tutelas fueron interpuestas ante los juzgados de Bucaramanga con el propósito de suspender las elecciones atípicas programadas para el próximo 14 de diciembre de 2025, en las que los ciudadanos elegirán un nuevo alcalde tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por parte del Consejo de Estado, que determinó que incurrió en doble militancia.

Los demandantes argumentan que la Registraduría Nacional del Estado Civil no cumplió con el requisito legal de dejar transcurrir un día de publicidad entre la expedición de la resolución que fija el calendario electoral y el decreto emitido por la Gobernación de Santander que convoca oficialmente los comicios. Ambos documentos, según indican, fueron expedidos el mismo día 14 de octubre de 2025.

El abogado Carlos Alfaro, en entrevista con Blu Radio, explicó los alcances de estas acciones judiciales y los posibles efectos que podrían tener sobre el proceso electoral.

“Efectivamente se conoció que fueron instauradas dos tutelas contra el acto administrativo de la Registraduría que fija el calendario para las elecciones atípicas. El fundamento principal es que no se dejó transcurrir el día de publicidad que se requiere para todo acto administrativo”, indicó el jurista.



Alfaro precisó que las tutelas fueron presentadas con medida cautelar, lo que podría implicar la suspensión temporal del proceso electoral mientras se estudia el fondo del asunto.

“De prosperar, se suspendería la fecha actual y habría que prolongar los comicios. Podrían realizarse a finales de diciembre o incluso en los primeros días de enero de 2026”, agregó.

El abogado también advirtió que una nueva tutela podría ser presentada por la veedora del partido Colombia Justa Libres, quien alegaría que no fue tenida en cuenta para escoger a quien integra la terna de esa colectividad, lo que podría generar otro escenario de revisión judicial sobre la legalidad de la convocatoria.

Por ahora, la Registraduría mantiene la fecha del 14 de diciembre para la realización de las elecciones atípicas en Bucaramanga, aunque el futuro del calendario dependerá de las decisiones que adopten los jueces frente a las acciones interpuestas.