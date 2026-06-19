Investigan asesinato de mujer en Santander; su esposo resultó gravemente herido

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer el asesinato de Nubia Peñaloza Zerovo, de 53 años, ocurrido en una zona rural del municipio de El Carmen de Chucurí, Santander, en un hecho que además dejó gravemente herido a su esposo.

De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró en una vivienda ubicada en el sector El Toboso de la vereda Altamira, a cerca de una hora y media del casco urbano del municipio. Según las primeras versiones, un hombre habría ingresado al inmueble donde se encontraba la pareja y los atacó con un objeto contundente.

Como consecuencia de la agresión, Nubia Peñaloza perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que su compañero sentimental sufrió heridas de gravedad y fue auxiliado por familiares y organismos de emergencia.

El caso fue descubierto por allegados de la pareja, quienes al llegar a la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de la mujer y dieron aviso inmediato a las autoridades.



Imagen ilustrativa AFP

Tras recibir el reporte, unidades de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica al cadáver, recopilar elementos materiales probatorios y avanzar en las primeras labores investigativas orientadas a determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el crimen.

Frente a la gravedad de los hechos, el alcalde de El Carmen de Chucurí, William Tello Sierra, convocó un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Personería Municipal.

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A través de un comunicado a la opinión pública, la Administración Municipal informó que el objetivo de la reunión fue coordinar acciones institucionales y acompañar el proceso investigativo para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, la Alcaldía precisó que, hasta el momento, no existe información oficial concluyente sobre los móviles o responsables del crimen, por lo que pidió a la comunidad evitar especulaciones y permitir el avance de las investigaciones.

El homicidio ha generado consternación entre los habitantes de El Carmen de Chucurí, quienes reclaman respuestas rápidas por parte de las autoridades ante este hecho de violencia ocurrido en una zona rural del municipio.

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La Administración Municipal rechazó de manera categórica el crimen, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y reiteró su confianza en que las autoridades competentes lograrán esclarecer el caso.

Por su parte, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya al desarrollo de la investigación y permita identificar y capturar a los responsables de este lamentable hecho.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios mientras avanzan las pesquisas para determinar las circunstancias exactas que rodearon el asesinato de Nubia Peñaloza y las lesiones sufridas por su esposo.