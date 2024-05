Con cuatro programas académicos comienza en agosto a funcionar la sede UIS de Floridablanca

La Universidad Industrial de Santander, UIS, confirmó que elMinisterio de Educación ya le otorgó registro calificado a tres nuevos programas académicos que serán ofertados en la modalidad presencial en Bucaramanga y articulados en ciclos propedéuticos.

Los programas en mención son Administración de Empresas Culturales y Creativas (Resolución No. 008617 del 28 de mayo de 2024), Tecnología en Gestión Cultural y Creativa (Resolución No. 006877 del 08 de mayo de 2024) y Técnica Profesional en Ejecución de Proyectos Culturales y Creativos (Resolución No. 008616 del 28 de mayo de 2024).

De acuerdo con la universidad santandereana esta propuesta educativa responde al compromiso institucional con el desarrollo de programas académicos de calidad y pertinentes para la región.

El profesor Daniel Alfonso Sierra Bueno, vicerrector académico de la Universidad Industrial de Santander, destacó la obtención de este objetivo: “Queremos extender nuestra más sincera felicitación y gratitud a cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria que han trabajado de manera conjunta en el diseño y desarrollo de estos nuevos programas académicos. Su compromiso y labor destacada ha desempeñado un papel fundamental en la consecución de este importante logro”.

Con estos nuevos registros calificados a nivel profesional universitario, tecnológico y técnico profesional, se amplía la oferta académica de la UIS que ya cuenta con 42 programas de pregrado, 26 especializaciones, 47 maestrías, 9 especializaciones médico-quirúrgicas y 12 doctorados.

Ingeniería Biomédica también se ofrecerá en Floridablanca

Desde diciembre de 2023 el Ministerio de Educación ya había otorgado registro calificado al programa de pregrado de Ingeniería Biomédica, programa presencial de ocho semestres que también se ofrecerá en esta sede localizada en el sur del área metropolitana de Bucaramanga.

Está es la disciplina que utiliza conocimientos integrados de matemáticas, ciencias e ingeniería para planear, diseñar, desarrollar, implementar y operar soluciones enfocadas a la salud humana y los sistemas de salud. El objeto de conocimiento de la Ingeniería Biomédica es el ser humano, su comportamiento fisiológico, anatómico y bioquímico normal para enfrentarse a cualquier anormalidad. A partir de este estudio, el ingeniero biomédico propone una solución tecnológica de tipo informático, mecánico o electrónico que pueda contribuir a solucionar el problema; o por lo menos; a mejorar la calidad de vida de quien lo padece, enmarcado en la normatividad nacional y los acuerdos internacionales suscritos por el Estado colombiano, relacionados con la salud.