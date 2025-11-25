En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lanzan plataforma digital para reclamar cobros irregulares del predial en Bucaramanga

Lanzan plataforma digital para reclamar cobros irregulares del predial en Bucaramanga

La plataforma ya está disponible en logicaurbana.com, y se espera que en los próximos días miles de propietarios se sumen al proceso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad