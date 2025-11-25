Lanzan plataforma digital para reclamar cobros irregulares del predial en Bucaramanga

La empresa legaltech Lógica Urbana presentó una herramienta digital que permitirá a miles de propietarios en Bucaramanga reclamar la devolución de los cobros irregulares aplicados al Impuesto Predial Unificado (IPU) durante las vigencias 2024 y 2025.

La solución tecnológica, liderada por el abogado Juan Manuel Álvarez Cruz, busca beneficiar a más de 115.000 predios ubicados en los sectores catastrales 2, 4 y 5, donde se detectaron incrementos superiores a los permitidos por la ley.

Según Lógica Urbana, las actualizaciones catastrales aplicadas por el municipio habrían generado aumentos en el predial de hasta el 50%, pese a que para 2025 la normativa solo autorizaba un ajuste máximo del 3%.

Frente a este panorama, la firma desarrolló una plataforma que permite a los ciudadanos calcular el monto que la Alcaldía debe devolver, pagar una tarifa proporcional al ahorro estimado, firmar electrónicamente el poder para iniciar la reclamación y radicar automáticamente el trámite.



“Este no es un pleito político ni ideológico. Es una estrategia legal y masiva para devolverle a la ciudadanía lo que le pertenece”, afirmó Juan Manuel Álvarez Cruz, director de Lógica Urbana, al presentar la iniciativa.

La herramienta integra mecanismos de transparencia, trazabilidad y respaldo jurídico. Para facilitar el proceso, incorpora la pasarela de pagos Wompi y los servicios de firma electrónica de Gestiona en Línea, garantizando la validez legal de cada actuación.

La firma también diseñó un modelo de tarifas ajustadas al monto de la devolución, con una hoja de ruta que permite a cualquier propietario presentar su reclamación de manera accesible. El proyecto, además, tiene potencial para escalarse a otras ciudades del país.

“Queremos transformar la manera en que los ciudadanos ejercen sus derechos en Colombia, combinando tecnología, justicia y transparencia”, agregó Álvarez.

La plataforma ya está disponible en logicaurbana.com, y se espera que en los próximos días miles de propietarios se sumen al proceso. Lógica Urbana anunció que su director expondrá los fundamentos técnicos y jurídicos del caso ante el Concejo de Bucaramanga, anticipando que irregularidades similares podrían repetirse en la vigencia fiscal de 2026, según el Proyecto de Acuerdo 121 de 2025.