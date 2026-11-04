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Lluvias mantienen en alerta por deslizamientos a 50 municipios de Santander

Las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones climáticas y recomiendan especial precaución a quienes transitan por corredores viales de Santander.

FOTO LLUVIAS BUCARAMANGA- SUMINISTRADA.jpg
FOTO: Lluvias en Bucaramanga- suministrada por la CDMB
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Las lluvias de las últimas horas y la saturación de humedad en los suelos mantienen en alerta por riesgo de deslizamientos de tierra a 50 municipios de Santander. De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, con pronóstico del IDEAM, dos municipios se encuentran en alerta roja, 27 en naranja y 21 en amarilla.

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Entre el martes y miércoles se registraron precipitaciones fuertes en Barrancabermeja, Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Cimitarra, Puerto Parra y Simacota, en la provincia de Yariguíes. También se registraron lluvias en Bucaramanga y el área metropolitana.

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La Gobernación de Santander advirtió que se mantienen las condiciones de humedad en el departamento y que existe probabilidad de nuevas lluvias durante las próximas horas, especialmente en sectores del oriente y sur de Santander, con especial atención en las provincias de García Rovira y Guanentá.

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Según el reporte de amenaza por movimientos en masa del IDEAM, los niveles de alerta están distribuidos así:

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  • Alerta roja: Suaita y San Andrés, donde existe una probabilidad alta de ocurrencia de deslizamientos.
  • Alerta naranja: 27 municipios, entre ellos Aguada, Betulia, Bolívar, Charalá, Chima, Contratación, Coromoro, El Guacamayo, El Peñón, El Playón, Encino, Guadalupe, Guapotá, Gámbita, La Paz, Mogotes, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Palmas del Socorro, Rionegro y San Benito.
  • Alerta amarilla: 21 municipios, entre ellos Cepitá, Chipatá, Cimitarra, Confines, El Carmen de Chucurí, Enciso, Girón, Guaca, Guavatá, Hato, La Belleza, Landázuri, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Páramo, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Socorro, Valle de San José y Vélez.

Ante este panorama, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander recomendó a los consejos municipales mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas y en sectores susceptibles a movimientos en masa.

También hizo un llamado a la comunidad para evitar exponerse a crecientes súbitas, no intentar cruzar corrientes de agua y reportar oportunamente cualquier emergencia a los organismos de socorro.

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Las autoridades de Santander mantienen el seguimiento a las condiciones climáticas y recomiendan especial precaución a quienes transitan por corredores viales rurales y zonas de montaña del departamento.

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