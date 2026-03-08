Lluvias y baja afluencia de votantes marcan la jornada electoral en provincias de Santander

En el municipio de Vélez, el alcalde Orlando Ariza señaló que el proceso se desarrolla sin alteraciones de orden público, aunque las precipitaciones han impactado la participación ciudadana.

“Se está desarrollando en absoluta normalidad desde muy temprano las personas acudieron a los puestos de votación, sin embargo, está lloviendo y esto ha generado la baja afluencia pese a que el potencial electoral es de unos 17 mil votos”, explicó el mandatario local.

El alcalde también indicó que el municipio cuenta con seis sectores rurales habilitados para la votación Caño Bonito, San Pedro Alto, Jordán, Gualilo, El Ropero y El Guayabo; además, informó que en la cabecera municipal se presenta una falla en el servicio de energía, aunque aseguró que ya se tienen previstas medidas para el momento del escrutinio.

“En este momento no hay luz en la cabecera municipal y las plantas eléctricas se pondrán en funcionamiento al momento del escrutinio, por ahora no hay afectaciones para las elecciones”, agregó.



Por su parte, en el municipio de Barbosa, Santander las autoridades reportan que la jornada también transcurre con tranquilidad, pese a las lluvias e incluso caída de granizo durante la tarde.

El comandante de la Policía en ese municipio, el mayor Óscar Peña, indicó que se dispuso un amplio dispositivo de seguridad para acompañar la votación en los siete puestos habilitados.

“Con dispositivo policial se está llevando a cabo la jornada en los siete puestos de votación, seis en la cabecera municipal y uno en el corregimiento de Cite, ha estado un poco sola la jornada, pero se ha desarrollado en calma”, explicó el oficial.

El mayor también recordó a los testigos electorales y simpatizantes de campañas políticas tener encuenta las normas para sus controles y respetar los llamados de la autoridad

En el municipio en cada puesto de votación hay al menos siete uniformados, además del acompañamiento del grupo GOES y reservas estratégicas ante cualquier eventualidad.

De igual manera hizo un llamado a la ciudadanía para respetar la ley seca que rige durante la jornada electoral. Hasta el momento, las autoridades han impuesto cinco comparendos por incumplir el decreto nacional.

Entre tanto, en San Gil uno de los puntos más concurridos ha sido el colegio San Carlos, donde más de cinco mil ciudadanos están habilitados para votar.

En este lugar con autorización de la Registraduría, trasladaron las urnas de una mesa hasta la entrada de la institución para permitir que una ciudadana con dificultades de movilidad pudiera ejercer su derecho al voto.

De igual forma, en el municipio de Socorro, Santander, en el Colegio Universitario, las autoridades reportan total normalidad en los puestos habilitados por la Registraduría, donde los habitantes han acudido de manera constante a ejercer su derecho al voto.

Por ahora en municipios de Santander no hay alteraciones de orden público.