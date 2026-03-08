En vivo
Santanderes  / Lluvias y baja afluencia de votantes marcan la jornada electoral en provincias de Santander

Lluvias y baja afluencia de votantes marcan la jornada electoral en provincias de Santander

Aunque la jornada electoral avanza con normalidad en varios municipios, Vélez permanece sin servicio de energía eléctrica. Las plantas de respaldo de la Electrificadora de Santander se activarán.

