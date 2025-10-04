En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 6.500 soldados del Ejército y Policía vigilan carreteras y destinos turísticos en Santander

Más de 6.500 soldados del Ejército y Policía vigilan carreteras y destinos turísticos en Santander

En Bucaramanga, San Gil, Barichara y Guadalupe se espera gran afluencia de visitantes durante la semana de receso escolar.

Puestos de control en corredores viales de
Imagen de las autoridades. Puestos de control en corredores viales de Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Con el inicio de la semana de receso y el incremento en la movilidad por el puente festivo del 13 de octubre, el Ejército Nacional y la Policía intensificaron los operativos de seguridad en las principales vías del nororiente colombiano.

  1. Controles en vías y municipios de Santander.jpg
    Imagen de las autoridades. Controles en vías y municipios de Santander
    Santanderes

    Activan plan de seguridad en Santander por semana de receso escolar

Más de 6.400 soldados y 150 uniformados de la Policía Nacional brindan acompañamiento a viajeros y familias que se desplazan hacia Santander y el sur del Cesar, especialmente desde Bogotá y a través de la Ruta del Sol.

En municipios de alta afluencia turística como San Gil, Barichara, Guadalupe y los principales balnearios del departamento, se dispuso vigilancia especial para garantizar la tranquilidad de las familias.

“El Ejército Nacional ha desplegado todas sus capacidades a lo largo y ancho del departamento, con los 11 batallones adscritos a la Quinta Brigada, cubriendo la ruta del Carare, la ruta del Cacao y toda la Ruta del Sol”, explicó el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada.

En Bucaramanga también se intensificaron las medidas de seguridad en centros comerciales, iglesias y zonas de caminatas como la vía a Morrorico, donde se espera un alto flujo de visitantes. El sector hotelero reporta además una ocupación del 90 % en reservas para la temporada.

Bajo la campaña “Viaje seguro, su Ejército está en la vía”, se instalaron puestos de control en ejes viales principales y secundarios, se reforzaron los patrullajes permanentes y se activaron mecanismos de reacción inmediata en articulación con la Policía y autoridades locales.

Policía Nacional
Policía Nacional
Foto: AFP

El objetivo es prevenir delitos, ejercer control territorial y acompañar a la ciudadanía en una de las temporadas más importantes del año para la movilidad y el turismo en la región.

El Ejército invitó a la comunidad a denunciar cualquier situación sospechosa a través de las líneas de atención habilitadas 147 del Gaula Militar, para reportar casos de extorsión y secuestro y 107 contra el terrorismo, para informar hechos sospechosos o amenazas contra la seguridad.

