Más de 6.500 soldados del Ejército y Policía vigilan carreteras y destinos turísticos en Santander

Con el inicio de la semana de receso y el incremento en la movilidad por el puente festivo del 13 de octubre, el Ejército Nacional y la Policía intensificaron los operativos de seguridad en las principales vías del nororiente colombiano.

Más de 6.400 soldados y 150 uniformados de la Policía Nacional brindan acompañamiento a viajeros y familias que se desplazan hacia Santander y el sur del Cesar, especialmente desde Bogotá y a través de la Ruta del Sol.

En municipios de alta afluencia turística como San Gil, Barichara, Guadalupe y los principales balnearios del departamento, se dispuso vigilancia especial para garantizar la tranquilidad de las familias.

“El Ejército Nacional ha desplegado todas sus capacidades a lo largo y ancho del departamento, con los 11 batallones adscritos a la Quinta Brigada, cubriendo la ruta del Carare, la ruta del Cacao y toda la Ruta del Sol”, explicó el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada.



En Bucaramanga también se intensificaron las medidas de seguridad en centros comerciales, iglesias y zonas de caminatas como la vía a Morrorico, donde se espera un alto flujo de visitantes. El sector hotelero reporta además una ocupación del 90 % en reservas para la temporada.

Bajo la campaña “Viaje seguro, su Ejército está en la vía”, se instalaron puestos de control en ejes viales principales y secundarios, se reforzaron los patrullajes permanentes y se activaron mecanismos de reacción inmediata en articulación con la Policía y autoridades locales.

Policía Nacional

El objetivo es prevenir delitos, ejercer control territorial y acompañar a la ciudadanía en una de las temporadas más importantes del año para la movilidad y el turismo en la región.

El Ejército invitó a la comunidad a denunciar cualquier situación sospechosa a través de las líneas de atención habilitadas 147 del Gaula Militar, para reportar casos de extorsión y secuestro y 107 contra el terrorismo, para informar hechos sospechosos o amenazas contra la seguridad.