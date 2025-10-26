Masacre en Floridablanca fue ordenada desde la cárcel La Picota, confirman autoridades

Las autoridades confirmaron que la masacre de cuatro personas ocurrida en las últimas horas en el asentamiento humano Villa Esperanza, cerca al barrio La Cumbre, en el municipio de Floridablanca (Santander), fue ordenada desde la cárcel La Picota, en Bogotá.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que durante una redada en la capital del país fue hallado un teléfono celular con los chats que evidencian la coordinación del crimen.

“Estos sujetos en Floridablanca generaban control en este asentamiento humano. Están ligados a un bandido conocido como Brayan, desde donde se emitió la orden. Ayer se hizo una redada en Bogotá y se encontró un celular con las pruebas”, indicó el general Quintero.

El hecho, que dejó cuatro víctimas, generó pánico entre los habitantes del sector, quienes piden mayor presencia de las autoridades ante el aumento de los homicidios selectivos en el área metropolitana.



El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del múltiple crimen.

“No vamos a permitir que unos pocos dañen la tranquilidad de cientos de ciudadanos. Continuamos haciendo nuestra labor con el acompañamiento de la Policía y el Ejército”, manifestó el mandatario local.

De acuerdo con las investigaciones, las recientes acciones violentas estarían relacionadas con una disputa entre bandas criminales por el control del microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga. Entre los grupos enfrentados se encuentran Los del Sur, Los de Pichi y Los de Chorizo, según revelaron fuentes policiales.