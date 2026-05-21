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Motociclista fue asesinado a tiros en Bucaramanga; un presunto sicario fue capturado

La víctima fue identificada como Jhonatan Iván Mogollón, de 27 años, quien se movilizaba en una motocicleta.

FOTO HOMICIDIO CENTRO BUCARAMNAGA.jpg
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Un nuevo hecho de violencia sacudió el centro de Bucaramanga luego de que un motociclista fuera asesinado a tiros en la carrera 13 con calle 31, en el sector conocido como las peleterías.

La víctima fue identificada como Jhonatan Iván Mogollón, de 27 años, quien se movilizaba en una motocicleta blanca cuando fue interceptado por dos hombres que también se desplazaban en moto.

Según el reporte preliminar de las autoridades, uno de los atacantes desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el joven, causándole múltiples heridas a la víctima.

Tras el ataque, uniformados de la Policía Nacional trasladaron a la víctima a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades desplegaron un operativo inmediato para ubicar a los responsables y, gracias a la rápida reacción policial, uno de los presuntos implicados fue capturado en el barrio 23 de Junio.

El detenido, también de 27 años, fue señalado por familiares de la víctima y habría quedado registrado en cámaras de seguridad del sector. De acuerdo con información oficial, el capturado presenta antecedentes judiciales como indiciado por lesiones personales en dos ocasiones, hurto calificado y tráfico de estupefacientes.

Por su parte, la víctima registraba anotaciones judiciales por inasistencia alimentaria y porte ilegal de armas en procesos adelantados entre 2016 y 2018. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un posible caso de sicariato relacionado con ajuste de cuentas, aunque la investigación continúa para esclarecer plenamente los móviles del crimen y determinar la participación de otras personas en el ataque.

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El homicidio volvió a generar preocupación entre comerciantes y transeúntes del centro de Bucaramanga, una zona donde en los últimos meses se han registrado varios hechos de violencia asociados a disputas entre estructuras delincuenciales y retaliaciones criminales.

La Policía anunció que revisa videos de cámaras de seguridad y adelanta labores de inteligencia para ubicar al segundo implicado que logró escapar tras el atentado.

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