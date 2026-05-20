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Bucaramanga refuerza medidas de prevención por altas temperaturas por fenómeno del Niño

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con organismos como Bomberos Bucaramanga, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo.

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Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 20 de may, 2026

La Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Bucaramanga, UMGRD, lanzó un nuevo llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención durante la actual temporada seca, ante el incremento de las altas temperaturas y el riesgo de emergencias relacionadas con incendios forestales y afectaciones a la salud.

Desde la administración municipal de Bucaramanga se advirtió que las condiciones climáticas registradas en los últimos días aumentan la probabilidad de incendios en zonas verdes y generan riesgos para niños, adultos mayores y animales de compañía.

El alcalde Critian Portilla informó que se mantienen acciones de monitoreo, prevención y sensibilización comunitaria para proteger la vida de los ciudadanos y los recursos naturales de la ciudad.

"Entre las principales recomendaciones entregadas por la UMGRD se encuentran mantenerse hidratado constantemente, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, utilizar ropa fresca y bloqueador solar, así como brindar especial cuidado a menores de edad, adultos mayores y mascotas", dijo Didier Rodríguez, director de Gestión de Riesgo Municipal.

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Las autoridades también insistieron en la importancia de prevenir incendios forestales evitando quemas, no arrojando colillas encendidas y absteniéndose de dejar residuos de vidrio en zonas verdes, debido a que las altas temperaturas y el material seco facilitan la propagación del fuego.

La advertencia se produce en medio de la temporada seca que atraviesa gran parte de Santander, donde organismos de socorro han reportado aumento en las temperaturas y condiciones propicias para conflagraciones en áreas rurales y urbanas.

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La UMGRD recordó además que cualquier señal de humo o fuego debe ser reportada inmediatamente a las autoridades competentes para evitar emergencias mayores que puedan afectar viviendas, ecosistemas o comunidades.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con organismos como Bomberos Bucaramanga, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y la misma Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, entidades que permanecen activas para atender cualquier eventualidad derivada de las altas temperaturas.

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