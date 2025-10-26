Ofrecen $50 millones de recompensa por información que permita esclarecer masacre en Floridablanca

Tras masacre de cuatro personas en las últimas horas en el asentamiento humano Villa Esperanza, cerca al barrio La cumbre, en el municipio de Floridablanca, Santander, las autoridades activaron un Consejo Extraordinario de Seguridad.

El hecho causó pánico en los habitantes que exigen mayor presencia de las autoridades ante estos crímenes. El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, convocó de inmediato a las autoridades policiales y judiciales para evaluar la situación y coordinar acciones que permitan esclarecer el crimen.

“No vamos a permitir que algunos pocos quieran dañar la tranquilidad de cientos de ciudadanos. Continuamos haciendo nuestra labor con el acompañamiento de la Policía y el Ejército”, afirmó el mandatario.

Autoridades ofrecen $50 millones de recompensa por información que ayude a esclarecer la masacre en Floridablanca. El alcalde José Fernando Sánchez afirmó que se intensifican los operativos de seguridad en el municipio #VocesYSonidos pic.twitter.com/Rv1FDz5rHm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 26, 2025

Durante la sesión, se anunció la creación de un Grupo Especial de Inteligencia, integrado por la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible.



Además, el alcalde ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a las personas que entreguen información clave que permita esclarecer el homicidio múltiple registrado en esta zona del municipio.

Sánchez Carvajal también aseguró que la Administración Municipal reforzará los patrullajes y operativos de control en toda la ciudad, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Ejército Nacional.

“Pese a este hecho, Floridablanca sigue siendo el municipio con el menor número de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga”, concluyó el alcalde.

Publicidad

Las autoridades invitaron a la comunidad a reportar cualquier información relevante a través de las líneas de emergencia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia.