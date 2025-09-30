Paciente de la Nueva EPS podría perder una mano por demoras en la atención en Santander

Un grave caso de presunta negligencia médica fue denunciado por el gerente del hospital de El Carmen de Chucurí, Santander, quien alertó sobre la situación de un paciente afiliado a la Nueva EPS que, tras sufrir un accidente con una motosierra, aún no ha recibido la atención especializada que requiere con urgencia en Bucaramanga.

Según explicó John Pimiento, gerente de la institución, el pasado sábado fue remitido el señor Segundo Miguel León Peña, de 45 años, con una lesión severa en el brazo derecho, la cual compromete gravemente su mano y requiere una intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, a pesar de estar hospitalizado en la Fundación Cardiovascular, hasta la fecha la EPS y la clínica no han llegado a un acuerdo para proceder con el tratamiento.

“El señor tiene una gran probabilidad de perder la mano por falta de intervención. Hay un trámite administrativo el cual no ha permitido que se haga el procedimiento quirúrgico. Los únicos que tienen especialista en mano son el Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Universitario de Santander, este último está a su máxima capacidad", señaló en diálogo con un periodista de Blu Radio.

Se conoció que el Hospital Internacional de Colombia no realiza el procedimiento al paciente Segundo Miguel León Peña, porque la Nueva EPS debe realizar el pago de la cirugía por anticipado, ya que los servicios están suspendidos a esa entidad por millonaria deuda con el centro médico.

La denuncia evidencia nuevamente las fallas en la atención oportuna de pacientes por parte de la Nueva EPS, en Santander, situación que pone en riesgo la salud y la calidad de vida de los usuarios. En este caso, la demora en la autorización del procedimiento podría derivar en la pérdida total de la extremidad afectada tras un accidente con una motosierra.

Familiares de Segundo Miguel León Peña hacen un llamado urgente a la Nueva EPS para que resuelva de inmediato los trámites administrativos y garantice el derecho fundamental a la salud del paciente que está a punto de perder su mano derecha.