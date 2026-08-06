Policía intensifica operativos de seguridad en Bucaramanga por posesión presidencial

La Policía Metropolitana de Bucaramanga desplegó un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, con el propósito de prevenir hechos que alteren el orden público y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Los uniformados realizan operativos simultáneos de prevención, control y disuasión en sectores priorizados como Canelos, Caballo de Bolívar, la glorieta del Estadio, Gigiomanía, el casco antiguo de Floridablanca y el barrio La Cumbre.

Durante las intervenciones se adelantaron registros a personas, verificación de antecedentes, controles a vehículos y motocicletas, así como inspecciones a establecimientos abiertos al público para fortalecer la presencia institucional y prevenir la comisión de delitos.

#Aestahora se desarrolla un Consejo Extraordinario de Seguridad, articulando esfuerzos con las autoridades político-administrativas para fortalecer las acciones de prevención y garantizar la seguridad, la convivencia y el orden público en Bucaramanga. 🚔🤝 #Seguridad pic.twitter.com/JBhpWHuvA8 — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) August 3, 2026

De manera paralela, fueron instalados puestos de control estratégicos en Puente Tierra, Fuerte Norte, el peaje de Lebrija, Los Curos y el kilómetro 8 de la vía Bucaramanga-Cúcuta, con el fin de ejercer vigilancia permanente sobre los principales corredores viales de ingreso y salida del área metropolitana.



Las autoridades señalaron que estos operativos hacen parte de la ofensiva permanente contra la delincuencia y buscan incrementar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública durante la jornada de posesión presidencial, considerada de alta importancia para la seguridad nacional.

"Quiero contarles que hemos intensificado los operativos de seguridad de cara al próximo 7 de agosto, fecha de inicio del nuevo gobierno nacional. Con Policía, Ejército, Migración y Tránsito nos tomaremos varios puntos estratégicos Bucaramanga", dijo el alcalde Cristian Portilla.

Quiero contarles que hemos intensificado los operativos de seguridad de cara al próximo 7 de agosto, fecha de inicio del nuevo gobierno nacional.



Con Policía, Ejército, Migración y Tránsito nos tomaremos varios puntos estratégicos Bucaramanga, junto a un paquete de medidas, con… pic.twitter.com/gPbQ0GG5Hs — Cristian Portilla (@Cportilla40) August 6, 2026

Las medidas de la Policía se suman a las disposiciones adoptadas por la Alcaldía de Bucaramanga, entre ellas la ley seca, la prohibición del uso de drones y el fortalecimiento de los controles conjuntos con el Ejército, Migración Colombia y las autoridades de tránsito. Asimismo, en Santander se mantiene la suspensión temporal del porte de armas y se reforzó la vigilancia en los principales ejes viales del departamento como parte del plan especial de seguridad para el 7 de agosto