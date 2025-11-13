Santander, en alerta por riesgo de atentados terroristas: ofrecen millonaria recompensa

Las autoridades de Santander declararon alerta máxima ante la posibilidad de ataques con explosivos contra batallones y bases militares de la región. La Gobernación anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes suministren información que permita desarticular planes terroristas, mientras se intensifican las labores de inteligencia militar y policial.

La medida fue adoptada tras el atentado con explosivos registrado en Tunja y por la cercanía e influencia de zonas con presencia de grupos armados. La alerta abarca especialmente a Bucaramanga y su área metropolitana, y se extiende a instalaciones en Barrancabermeja y a la zona del Magdalena Medio.

La Defensoría del Pueblo, según las autoridades regionales, ha reportado además una expansión de grupos criminales en el oriente del país, entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, lo que habría motivado el refuerzo de las medidas de seguridad.

En declaraciones, el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, subrayó la prioridad de fortalecer la inteligencia: “(Debemos) ampliar nuestras capacidades de inteligencia. Y aquí invitamos a los ciudadanos a informar cualquier acción rara. Recuerden que hay un ofrecimiento de parte de la gobernación del departamento de hasta 30 millones de pesos por quien suministra información sobre actores criminales de alto impacto para generar afectación y evitar que se presenten hechos de terrorismo”, dijo.



Las autoridades anunciaron operativos de verificación en puntos estratégicos y un aumento de la presencia militar y policial en accesos a instalaciones castrenses y en rutas de alto tránsito, con el objetivo de prevenir atentados y proteger a la población civil.

La Gobernación y las fuerzas de seguridad pidieron a la ciudadanía mantener la calma, extremar las medidas de autoprotección y reportar cualquier comportamiento sospechoso a las líneas oficiales para acceder a la recompensa ofrecida y colaborar con las investigaciones.