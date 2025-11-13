En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Santander, en alerta por riesgo de atentados terroristas: ofrecen millonaria recompensa

Santander, en alerta por riesgo de atentados terroristas: ofrecen millonaria recompensa

La Gobernación y las fuerzas de seguridad pidieron a la ciudadanía mantener la calma, extremar las medidas de autoprotección y reportar cualquier comportamiento sospechoso.

