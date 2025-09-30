En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU por visas
Plan de Trump en Gaza
Protestas en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Santander mejoró en Pruebas Saber Técnico y Tecnológico; se ubicó en el tercer lugar

Santander mejoró en Pruebas Saber Técnico y Tecnológico; se ubicó en el tercer lugar

El departamento de Santander quedó en el Top 3 con mejores resultados en las pruebas Saber Técnico y Tecnológico.

Link oficial para consultar citación a las pruebas Icfes Saber 11 de agosto de 2025
Recuerde que esta citación no llegará a su correo electrónico sino que deberá consultarla en la página web.
Foto: Icfes.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Según el reporte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Santander aseguró un lugar entre los tres mejores del país en las pruebas Saber Técnico y Tecnológico y obtuvo un resultado destacado en las Saber Pro 2025-I.

El rendimiento más notable se dio en el nivel técnico y tecnológico. En las pruebas Saber TyT, Santander se ubicó en el Top 3 nacional.

El departamento registró un promedio global superior a los 103 puntos, lo que representa una diferencia de casi 10 puntos respecto a la media nacional (94 puntos). Este resultado ubica a la región en el mismo nivel de desempeño que departamentos como Meta y Caquetá.

Los futuros profesionales de Santander también figuraron entre los más preparados. En las pruebas Saber Pro, el promedio departamental alcanzó los 155 puntos.

“Este puntaje posiciona a Santander como uno de los de mejor rendimiento del país, quedando a tan solo un punto de Risaralda (156 puntos) y en la persecución del líder, Cundinamarca (167 puntos)”, señaló la Gobernación de Santander en un comunicado.

Lea también:

  1. Universidad San José confirmó que Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro
    Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro.
    Foto: Icfes y Blu Radio
    Nación

    ¿Por qué Juliana Guerrero se graduó sin presentar las Pruebas Saber? Universidad San José responde

  2. Icfes reprograma las pruebas Saber 11 en municipios donde no se realizó este 10 de agosto de 2025
    Icfes reprograma las pruebas Saber 11 en municipios donde no se realizó este 10 de agosto de 2025
    Educación

    Icfes reprograma las pruebas Saber 11 que no realizó en varios municipios: ojo con la nueva fecha

El éxito no es solo colectivo. El ICFES resaltó el caso de un estudiante del municipio de Socorro que obtuvo un puntaje perfecto (500/500) en el examen Saber 11 calendario B de 2025.

"Con estos avances, Santander se consolida como una región académicamente competitiva, capaz de formar profesionales con altas competencias en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés, contribuyendo al desarrollo del país", dijo la Gobernación de Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Pruebas Saber

Publicidad

Publicidad

Publicidad