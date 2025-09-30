Santander mejoró en Pruebas Saber Técnico y Tecnológico; se ubicó en el tercer lugar

Según el reporte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Santander aseguró un lugar entre los tres mejores del país en las pruebas Saber Técnico y Tecnológico y obtuvo un resultado destacado en las Saber Pro 2025-I.

El rendimiento más notable se dio en el nivel técnico y tecnológico. En las pruebas Saber TyT, Santander se ubicó en el Top 3 nacional.

El departamento registró un promedio global superior a los 103 puntos, lo que representa una diferencia de casi 10 puntos respecto a la media nacional (94 puntos). Este resultado ubica a la región en el mismo nivel de desempeño que departamentos como Meta y Caquetá.

Los futuros profesionales de Santander también figuraron entre los más preparados. En las pruebas Saber Pro, el promedio departamental alcanzó los 155 puntos.



“Este puntaje posiciona a Santander como uno de los de mejor rendimiento del país, quedando a tan solo un punto de Risaralda (156 puntos) y en la persecución del líder, Cundinamarca (167 puntos)”, señaló la Gobernación de Santander en un comunicado.

El éxito no es solo colectivo. El ICFES resaltó el caso de un estudiante del municipio de Socorro que obtuvo un puntaje perfecto (500/500) en el examen Saber 11 calendario B de 2025.

"Con estos avances, Santander se consolida como una región académicamente competitiva, capaz de formar profesionales con altas competencias en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés, contribuyendo al desarrollo del país", dijo la Gobernación de Santander.