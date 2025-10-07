Santander, otra vez olvidado: vías estratégicas quedan fuera del plan del Gobierno Petro

Dirigentes gremiales y autoridades del departamento manifestaron su inconformismo luego de conocerse que Santander quedó por fuera del documento Conpes “Vías para la Paz”, estrategia nacional que prioriza proyectos de infraestructura en regiones afectadas por el conflicto armado.

Desde Prosantander, entidad que promueve el desarrollo regional, se alertó que importantes proyectos viales como la vía Curos–Málaga, la Transversal del Carare y la variante de San Gil no fueron incluidos en el plan, a pesar de los compromisos asumidos previamente en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Estos corredores son vitales para la economía regional, el turismo y la conexión de nuestras comunidades, pero siguen en el abandono. No podemos permitir que Santander sea invisible para el Gobierno Nacional. La inversión en infraestructura vial no es un favor, es un derecho y una necesidad para el progreso del departamento”, señaló Prosantander en un comunicado.

Impotencia pagar impuestos nacionales que no retornan en Santander!! @Jp_Remolina obras por impuestos puede ser una alternativa para que el sector empresarial vea las obras en la región https://t.co/yWMuO00LMW — JHOVANA LOZANO (@jhovanalozano) October 7, 2025

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también expresó su malestar al confirmar que el Convenio de los Comuneros, anunciado como una de las apuestas de desarrollo vial del Gobierno Petro, no ha avanzado.



“Hay un inconformismo grande de la comunidad porque no se ha arreglado la vía. Es lamentable que Santander quede nuevamente excluido de los proyectos estratégicos del país”, afirmó el mandatario. Los gremios recordaron que obras como la Curos–Málaga, que conecta el área metropolitana de Bucaramanga con la provincia de García Rovira, llevan más de una década en construcción con repetidos incumplimientos. A su vez, la Transversal del Carare, clave para la comunicación con el Magdalena Medio, continúa sin financiación suficiente.

La exclusión del departamento del Conpes Vías para la Paz ha sido interpretada por sectores económicos y políticos como una señal de centralismo y falta de equidad territorial, afectando no solo la competitividad regional sino también la integración con otras zonas del nororiente colombiano.

🚧Comprometidos con la conectividad regional



A esta hora se realiza el Comité Directivo No. 53 del Convenio Interadministrativo 1113 de 2016 (Vías de la Cigarra) en las instalaciones de la Territorial Santander de INVIAS.



En este espacio, junto a delegados de entidades… https://t.co/YBxmlSqrKm — Prosantander (@pro_santander) October 1, 2025

Organizaciones civiles y empresariales solicitaron al Gobierno Nacional una revisión urgente de los criterios de priorización del plan y la inclusión de los corredores estratégicos de Santander en los proyectos de inversión 2026.