Sector educativo en Bucaramanga no irá a paro tras acuerdos con la Alcaldía

Mientras crecía la preocupación por un posible paro de maestros, la Alcaldía de Bucaramanga convocó a los sindicatos de educadores para analizar sus quejas frente a los traslados y evaluaciones de ascenso, buscando soluciones que evitaran una suspensión de clases.

El alcalde (e) de Bucaramanga, Eduard Sánchez, confirmó que se evitó un paro de profesores tras reunión con sindicatos del sector educativo. "Llegamos a unos acuerdos" dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/GGl3TbK1HH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2025

“Llegamos a unos acuerdos importantes con los representantes de los educadores. Pudimos escuchar sus inquietudes sobre traslados de docentes, situaciones específicas que requieren análisis, y temas relacionados con la atención en salud física y mental”, explicó el mandatario local.



Sánchez señaló, además, que se revisarán las fechas de algunos periodos de prueba y beneficios especiales para los maestros.

“Estamos considerando ajustes en fechas como el Día del Cumpleaños y el Día de la Familia, para que los docentes puedan disfrutar de estos espacios con sus seres queridos”, añadió.

El alcalde encargado también aseguró que se revisarán los actos administrativos relacionados con los traslados de profesores.

“Si encontramos decisiones que no estén ajustadas a la ley, se tomarán las acciones correspondientes o se revocarán”, enfatizó.

Por su parte, Johana Luna, presidenta y negociadora del Sindicato de Profesionales de la Educación en Colombia (SIPRECOL), pidió respetar la labor docente

“Queremos darle las gracias al alcalde por acceder a revisar los actos administrativos de los docentes trasladados recientemente. Consideramos que algunos se hicieron de manera irregular, y esperamos que esto siente un precedente para que no vuelva a ocurrir”.

Tras el encuentro, la alcaldía y los sindicatos se comprometieron a mantener mesas de trabajo permanentes para fortalecer el diálogo y garantizar el normal desarrollo de las clases, así como el bienestar del personal docente en la ciudad.

Se garantiza el desarrollo de las clases en los diferentes colegios públicos de Bucaramanga.