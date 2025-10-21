En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sector educativo en Bucaramanga no irá a paro tras acuerdos con la Alcaldía

Sector educativo en Bucaramanga no irá a paro tras acuerdos con la Alcaldía

La Alcaldía de Bucaramanga y los gremios del sector educativo acordaron una mesa de trabajo permanente para revisar traslados y condiciones laborales de los docentes en la ciudad

Diálogos entre Sindicatos de Educadores y la Alcaldía de Bucaramanga.JPG
Imagen de la alcaldía. Diálogos entre Sindicatos de Educadores y la Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Mientras crecía la preocupación por un posible paro de maestros, la Alcaldía de Bucaramanga convocó a los sindicatos de educadores para analizar sus quejas frente a los traslados y evaluaciones de ascenso, buscando soluciones que evitaran una suspensión de clases.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, confirmó que se evitó un paro de profesores en la ciudad

“Llegamos a unos acuerdos importantes con los representantes de los educadores. Pudimos escuchar sus inquietudes sobre traslados de docentes, situaciones específicas que requieren análisis, y temas relacionados con la atención en salud física y mental”, explicó el mandatario local.

Sánchez señaló, además, que se revisarán las fechas de algunos periodos de prueba y beneficios especiales para los maestros.

“Estamos considerando ajustes en fechas como el Día del Cumpleaños y el Día de la Familia, para que los docentes puedan disfrutar de estos espacios con sus seres queridos”, añadió.

El alcalde encargado también aseguró que se revisarán los actos administrativos relacionados con los traslados de profesores.

Publicidad

“Si encontramos decisiones que no estén ajustadas a la ley, se tomarán las acciones correspondientes o se revocarán”, enfatizó.

Por su parte, Johana Luna, presidenta y negociadora del Sindicato de Profesionales de la Educación en Colombia (SIPRECOL), pidió respetar la labor docente

“Queremos darle las gracias al alcalde por acceder a revisar los actos administrativos de los docentes trasladados recientemente. Consideramos que algunos se hicieron de manera irregular, y esperamos que esto siente un precedente para que no vuelva a ocurrir”.

Publicidad

Tras el encuentro, la alcaldía y los sindicatos se comprometieron a mantener mesas de trabajo permanentes para fortalecer el diálogo y garantizar el normal desarrollo de las clases, así como el bienestar del personal docente en la ciudad.

Se garantiza el desarrollo de las clases en los diferentes colegios públicos de Bucaramanga.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Secretaría Educación

Sindicalistas

Noticias de hoy

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad