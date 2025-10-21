En vivo
Bucaramanga registra 93 casos de COVID-19 este año: autoridades piden no bajar la guardia

Bucaramanga registra 93 casos de COVID-19 este año: autoridades piden no bajar la guardia

El 52% de los casos de Covid-19 registrados en Bucaramanga durante 2025 han requerido hospitalización, según la Secretaría de Salud Municipal.

Relación genes con COVID-19 Universidad de Edimburgo.jpg
Blu Radio. Relación genes con COVID-19 / Universidad de Edimburgo //Foto: EFE
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

La Secretaría de Salud de Bucaramanga confirmó que en lo corrido del 2025 se han registrado 93 casos de Covid-19 en el municipio, de los cuales más de la mitad (52,7%) han requerido hospitalización. Las autoridades sanitarias advierten que el virus continúa circulando y llaman a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas y el esquema de vacunación completo.

De acuerdo con el reporte epidemiológico, el 51,6% de los contagios corresponde a hombres y el 48,4% a mujeres. Los niños entre 0 y 4 años y los adultos mayores de 60 años son los grupos más afectados por el virus, según las cifras oficiales.

La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, reiteró que el Covid-19 sigue siendo una amenaza y que es necesario no bajar la guardia.

“Es un virus que sigue en el mundo y en Bucaramanga. Nuestro llamado especial es a las mujeres en estado de embarazo para que busquen estar vacunadas y verifiquen sus esquemas. Este virus muta, cambia y se adapta; no quiere desaparecer. Las personas mayores, quienes tienen enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, las personas con obesidad o inmunodeprimidas son las de mayor riesgo. Las vacunas son gratuitas, salvan vidas y están disponibles en todos los centros de salud”, señaló la funcionaria.

La Secretaría de Salud recordó a la comunidad que la vacunación contra el Covid-19 es gratuita y está disponible en todos los puestos de salud del municipio, e insistió en revisar el carné de vacunación para completar los esquemas pendientes.

Las autoridades locales también invitan a mantener hábitos preventivos como lavado frecuente de manos, uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios y aislamiento preventivo ante cuadros gripales, para evitar nuevos contagios.

