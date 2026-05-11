Sindicato denuncia abandono e inseguridad en Metrolínea y pide intervención urgente

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, SNTT de Colombia, denunció el grave deterioro, abandono e inseguridad que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, en el área metropolitana de Bucaramanga. A través de una comunicación enviada a entidades nacionales, departamentales y municipales, el sindicato advirtió sobre posibles riesgos para usuarios y trabajadores, así como un eventual detrimento patrimonial por el estado de la infraestructura del sistema.

La organización sindical señaló que estaciones, portales y zonas de acceso del sistema presentan problemas de vandalismo, hurtos y presencia permanente de habitantes de calle y delincuencia común. Entre los puntos críticos mencionados están las estaciones de Provenza, San Mateo, los portales de Girón, Piedecuesta, Norte y UIS, donde incluso se han registrado incendios recientes y daños a la infraestructura pública.

Según el documento, los usuarios que utilizan las rutas complementarias y el esquema transitorio SITME deben exponerse diariamente a condiciones inseguras para movilizarse. El sindicato advirtió que algunas estaciones se encuentran deterioradas y sin condiciones mínimas de salubridad, vigilancia y mantenimiento, mientras que trabajadores de taquillas y personal administrativo también enfrentan riesgos durante sus jornadas laborales.

#TopBlu Incendio en estación de Metrolínea de Girón afectó buses en chatarrización #VocesySonidoshttps://t.co/P0pn7F9xEk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 9, 2026

El sindicato de Metrolínea aseguró que la crisis financiera se ha agravado por retrasos en la transferencia de recursos por parte de entidades territoriales. En particular, mencionó dificultades relacionadas con el Convenio Interadministrativo 119 de 2025, firmado entre la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga para financiar la primera fase de transición del sistema con recursos superiores a los 8.300 millones de pesos.



De acuerdo con el sindicato, los retrasos en el desembolso de recursos han generado problemas en el pago de salarios y honorarios de conductores y personal operativo, situación que ha provocado suspensiones parciales del servicio y protestas laborales.

La denuncia también cuestiona la falta de voluntad política y la ausencia de metas claras sobre Metrolínea en algunos planes de desarrollo municipales, lo que, según el sindicato, dificulta la obtención de recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte masivo.

#TopBlu Fiscalía investiga incendio que destruyó 24 buses de Metrolínea en portal de Girón #Vocesysonidos https://t.co/bXXvNn4Mu5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 9, 2026

En el documento, el SNTT pidió a la Procuraduría abrir investigaciones disciplinarias por posibles omisiones de funcionarios públicos y solicitó a la Contraloría adelantar auditorías e investigaciones fiscales por el deterioro de la infraestructura financiada con recursos públicos. Además, pidió a la Policía Metropolitana reforzar la seguridad en estaciones y portales, y a los concejos municipales y la Asamblea de Santander realizar debates de control político sobre la crisis del sistema.

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La organización sindical también solicitó a las alcaldías del área metropolitana y al Área Metropolitana de Bucaramanga garantizar recursos para cubrir el déficit operativo de Metrolínea y adoptar medidas contra el transporte informal y la piratería.

La crisis de Metrolínea se mantiene como uno de los principales desafíos de movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana. Durante los últimos años, el sistema ha enfrentado problemas financieros, reducción de flota, cierre de estaciones y dificultades operativas que han afectado a miles de usuarios en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.