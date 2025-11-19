Sociedad Santandereana de Ingenieros pide a MinTransporte inversión urgente en vías

La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) solicitó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director encargado del Invías, Jhon Jairo González, aplicar medidas urgentes para atender la grave crisis de movilidad que enfrenta el departamento debido al deterioro de la Ruta 45A y la Transversal del Carare.

En una carta enviada a los funcionarios, la SSI advierte que la falta de capacidad de la vía nacional entre Bucaramanga y el centro del país, sumada a recientes movimientos de coluviones en sectores como La Charca (Oiba) y entre La Hélida y Bajo Jordán, mantiene a Santander “desconectado del resto del país”, afectando la seguridad vial, el abastecimiento y la actividad económica del sur del departamento.

La agremiación explicó que los coluviones -depósitos inestables que no han sido estudiados ni mapeados a detalle- han generado cierres reiterados y obligan a intervenciones de emergencia para garantizar un paso mínimo. En la Transversal del Carare, aseguran, hay depósitos que superan los 5 millones de metros cúbicos entre Vélez y Landázuri, lo que podría requerir una variante de unos 20 kilómetros para una solución definitiva.

La SSI recordó que el 28 de octubre una comisión del gremio acompañó a comunidades en el sector de Curití, donde habitantes levantaron las talanqueras de varios peajes en protesta por lo que consideran un incumplimiento del Gobierno frente a las inversiones correspondientes. Según cálculos de la entidad, desde 2015 los cinco peajes de la Ruta 45A han recaudado cerca de 1,1 billones de pesos.



Aunque Invías ha adjudicado algunos contratos en los últimos dos años, la Sociedad asegura que estos no son suficientes frente a las necesidades reales del corredor, que contempla diseños para dobles calzadas y terceros carriles entre Bucaramanga y Zipaquirá. Por ello, plantean que los recursos recaudados por peajes deberían destinarse directamente a estas obras.

El gremio también propone liberar cerca de $967.000 millones que no fueron aplicados a la concesión Autovía Bucaramanga - Pamplona, según información presentada por el representante a la Cámara Cristian Danilo Avendaño. Estos fondos, afirman, permitirían atender necesidades urgentes sin afectar el presupuesto nacional.

Asimismo, piden realizar el cierre financiero del proyecto diseñado por el consorcio E&D Chiquinquirá, contratado por Invías en 2020, que estima inversiones por 1,7 billones de pesos en dobles calzadas y $440.000 millones en terceros carriles entre Bucaramanga y Chiquinquirá.

La Sociedad Santandereana de Ingenieros insistió en que la crisis exige una intervención inmediata del Invías y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, especialmente en los tramos donde se requieren obras de emergencia para restablecer el tránsito.

“Santander es el cuarto departamento más competitivo del país y un motor logístico del nororiente colombiano”, señala la carta, en la que reiteran su disposición para brindar apoyo técnico en las soluciones que se definan.

La petición se suma a los reclamos de transportadores y comunidades que, durante las últimas semanas, han denunciado afectaciones económicas por los cierres constantes en estos corredores estratégicos.