Tras 19 agresiones activan ruta de atención por caso de bullying en colegio de Bucaramanga

Dora Liliana García Echeverry, madre de un menor de 12 años, denunció ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía un presunto caso de bullying que estaría afectando a su hijo en una institución educativa de la ciudad. La mujer aseguró que recurrió a todas las entidades competentes buscando una respuesta efectiva y medidas que garanticen la protección del menor.

La secretaria de Educación, Elsa Jeannethe Encinales Mora, señaló que el caso está siendo atendido de manera prioritaria. “Estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Hemos activado los protocolos de atención, reafirmando nuestro compromiso con promover entornos seguros para nuestros estudiantes”, afirmó la funcionaria.

La madre del estudiante, Dora Liliana García, relató que las agresiones empezaron desde comienzos del 2025, pero que las directivas del colegio minimizaron los hechos.

“Desde principio de año empezó a ser objeto de agresiones. Yo puse la queja correspondiente al coordinador y me dijeron que eso no era agresión ni violencia, que solo era un juego”, explicó la madre.



Según el testimonio, el pasado 7 de noviembre el niño tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras presentar visión borrosa, mareo y vómito, luego de que un compañero le diera una patada en la espalda mientras otro menor le golpeaba la cabeza contra el piso, supuestamente en medio de “un juego”.

El diagnóstico médico señaló una afectación en la zona cerebral, lo que obligó a hospitalizarlo durante la semana de recuperación académica. Debido a los episodios de violencia y a su estado de salud, el menor perdió el año escolar por el descenso en su rendimiento.