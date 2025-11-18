En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tras 19 agresiones activan ruta de atención por caso de bullying en colegio de Bucaramanga

Tras 19 agresiones activan ruta de atención por caso de bullying en colegio de Bucaramanga

El menor víctima de bullying tuvo que ser hospitalizado por fuertes golpes que recibió en su espalda y la cabeza, denunció la madre.

