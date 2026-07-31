Tres homicidios en pocas horas mantienen en alerta a Santander por nueva ola de violencia

Una nueva jornada de violencia sacudió a Santander con el asesinato de tres hombres en hechos ocurridos en Bucaramanga y Barrancabermeja. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de los crímenes y dar con el paradero de los responsables.

El primer caso se registró en el centro de Bucaramanga, donde un hombre fue asesinado por sicarios en la carrera 21 con calle 30. La víctima fue atacada con arma de fuego en plena vía pública, lo que generó alarma entre comerciantes y transeúntes del sector.

Tras el ataque, unidades de la Policía acordonaron la escena mientras funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias para avanzar en la investigación.

Asesinan a un hombre en pleno centro de Bucaramanga. La víctima fue atacada por sicarios en la carrera 21 con calle 30. Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables #MañanasBlu pic.twitter.com/YDOqpqilU6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 31, 2026

Horas antes, la violencia también golpeó a Barrancabermeja, donde se registraron dos homicidios en diferentes sectores del distrito.



El primero ocurrió en el establecimiento nocturno Green Market, ubicado en el barrio Mario Eugenio, donde Miguel Ángel Campo, de 31 años, fue atacado a disparos y falleció en el lugar de los hechos.

Posteriormente, las autoridades atendieron un segundo crimen en el sector de Terrazas del Puerto, donde fue asesinado Yesid Lambraño, conocido entre la comunidad como "Quique". De manera preliminar, las autoridades indicaron que la víctima, al parecer, se encontraba en condición de calle.

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Dos hombres fueron asesinados en Barrancabermeja. Miguel Ángel Campo, de 31 años, fue atacado a tiros en un bar. Horas después, en Terrazas del Puerto, fue asesinado Yesid Lambraño, conocido como 'Quique' Las autoridades investigan los crimenes #VocesySonidos pic.twitter.com/vLByifwBtU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 30, 2026

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ambos casos, la Policía Judicial inició las investigaciones para establecer las circunstancias de los homicidios, identificar a los responsables y determinar si los hechos guardan relación con disputas entre estructuras delincuenciales u otros móviles.

Santander continúa enfrentando una preocupante escalada de violencia reflejada en varios homicidios ocurridos durante los últimos días en el área metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio. Las autoridades han intensificado los operativos contra estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, el sicariato y otros delitos, mientras fortalecen las labores de inteligencia para contener los hechos violentos y capturar a los responsables de los recientes asesinatos.