Última visita de Miguel Uribe a Santander fue en foro sobre fracking: esto proponía

El jueves 3 de abril, de este 2025, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un foro organizado por Prosantander en el hotel Holiday Inn de Bucaramanga, en el que varios aspirantes a la Casa de Nariño expusieron sus propuestas frente al fracking y la transición energética en Colombia.

Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, recordó ese encuentro y lamentó profundamente el fallecimiento del senador, hecho que calificó como “un suceso lamentable que nos tiene consternados a todo el país”.

Durante su intervención en el foro, Miguel Uribe defendió la reactivación de los pilotos de yacimientos no convencionales, argumentando que era necesario para superar la pobreza energética en Colombia.

También advirtió sobre los altos precios del gas que pagan actualmente los hogares, lo que, según él, desincentiva la instalación de empresas en el país.

“Era un convencido de que Colombia debía garantizar su soberanía energética y evitar depender de importaciones desde Estados Unidos, lo que incluso incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero”, relató Remolina.

El dirigente gremial destacó la rigurosidad con la que Uribe abordaba temas sensibles y su conocimiento sobre la geografía y las necesidades de infraestructura vial de Santander.

“Me sorprendía su capacidad de análisis y la precisión con la que hablaba de los proyectos del departamento”, afirmó.

Frente al clima político que rodea el crimen, Remolina hizo un llamado a la reflexión: “No podemos volver a los años 80 y 90, cuando Colombia vivió el asesinato de varios candidatos presidenciales. La violencia física comienza con la violencia verbal y necesitamos respeto por la vida de todos”.

Sobre la seguridad en el evento de abril, aseguró que no se recibieron alertas ni se registraron inconvenientes, aunque reconoció que, ante la situación actual, es necesario reforzar la protección de los aspirantes presidenciales para garantizar unas elecciones libres, seguras y con plenas garantías.