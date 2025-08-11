Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Murió Miguel Uribe
Presidente Petro y Maduro
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Última visita de Miguel Uribe a Santander fue en foro sobre fracking: esto proponía

Última visita de Miguel Uribe a Santander fue en foro sobre fracking: esto proponía

El dirigente gremial destacó la rigurosidad con la que Uribe abordaba temas sensibles y su conocimiento sobre la geografía y las necesidades de infraestructura vial de Santander.

foto Miguel Uribe Prosantander.jpg
Miguel Uribe Turbay durante foro en Prosantander
// Foto: Prosantander
Por: Julián Mejía
|
Actualizado: agosto 11, 2025 08:48 a. m.

El jueves 3 de abril, de este 2025, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un foro organizado por Prosantander en el hotel Holiday Inn de Bucaramanga, en el que varios aspirantes a la Casa de Nariño expusieron sus propuestas frente al fracking y la transición energética en Colombia.

Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, recordó ese encuentro y lamentó profundamente el fallecimiento del senador, hecho que calificó como “un suceso lamentable que nos tiene consternados a todo el país”.

Durante su intervención en el foro, Miguel Uribe defendió la reactivación de los pilotos de yacimientos no convencionales, argumentando que era necesario para superar la pobreza energética en Colombia.

También advirtió sobre los altos precios del gas que pagan actualmente los hogares, lo que, según él, desincentiva la instalación de empresas en el país.

“Era un convencido de que Colombia debía garantizar su soberanía energética y evitar depender de importaciones desde Estados Unidos, lo que incluso incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero”, relató Remolina.

Publicidad

El dirigente gremial destacó la rigurosidad con la que Uribe abordaba temas sensibles y su conocimiento sobre la geografía y las necesidades de infraestructura vial de Santander.

“Me sorprendía su capacidad de análisis y la precisión con la que hablaba de los proyectos del departamento”, afirmó.

Frente al clima político que rodea el crimen, Remolina hizo un llamado a la reflexión: “No podemos volver a los años 80 y 90, cuando Colombia vivió el asesinato de varios candidatos presidenciales. La violencia física comienza con la violencia verbal y necesitamos respeto por la vida de todos”.

Publicidad

Sobre la seguridad en el evento de abril, aseguró que no se recibieron alertas ni se registraron inconvenientes, aunque reconoció que, ante la situación actual, es necesario reforzar la protección de los aspirantes presidenciales para garantizar unas elecciones libres, seguras y con plenas garantías.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Miguel Uribe Turbay

Política

Elecciones en Colombia 2026

Blu Radio

Noticias de hoy