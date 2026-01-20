En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / “Actitud del Gobierno con trabajadores de la salud es dictatorial”: secretaria de Salud de Antioquia

“Actitud del Gobierno con trabajadores de la salud es dictatorial”: secretaria de Salud de Antioquia

La funcionaria departamental rechazó las acusaciones del ministro Guillermo Jaramillo, quien calificó al Hospital San Rafael de Itagüí como un “nido de corrupción”, y denunció intimidaciones del Gobierno contra gerentes hospitalarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad