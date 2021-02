Conozca todo sobre el plan de vacunación contra el coronavirus en Colombia, según MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruíz, respondió preguntas de los oyentes en #YoMeCuidoYoTeCuido sobre el plan de vacunación contra el coronavirus en el país que empieza este 20 de febrero.

¿Cuántas personas comenzarán a vacunarse el 20 de febrero contra el COVID-19 ?

"Comenzaremos a vacunar un primer grupo de trabajadores de la salud. Se estima que arranquemos con un grupo, por lo menos, de 48.000 personas".

¿Ya se sabe cual es la primera vacuna que llegará al país?

"Tenemos dos opciones por llegar, unas que vienen de Sinovac y otra de Pfizer . Según el cronograma es probable que tengamos primero la de Pfizer".

¿Están dispuestos los ultra congeladores y la logística para mover esas vacunas?

"Todo está completamente dispuesto. La mayor parte de ciudades del país ya tienen ultra congeladores y centros de acopio. En días próximos estaremos instalando unos adicionales, estamos muy preparados", dijo.

¿Cómo se ubicarán a los adultos mayores para la aplicación de la vacuna ?

"Las personas mayores de 80 años las hemos ubicado en las bases de datos de la Registraduría y estarán disponibles en el portal Mi Vacuna. Estamos sacando unos lineamientos para trabajar con las secretarias de Salud con el fin de establecer operativos para la búsqueda activa y agendamiento de estas personas".

¿Dónde se van a aplicar las vacunas?

"Van a estar primero en la bodega central del Ministerio de Salud ubicada en la zona franca de Bogotá, las distribuimos a los 37 centros de acopio en las principales ciudades del país y departamentos. De allí, la vacuna se distribuye, cuando es refrigerada, a cada apuesto de vacunación ubicados dentro de instituciones hospitalarias o de servicios de primer nivel. A partir de allí se realiza la vacunación".

¿La segunda dosis de la vacuna está garantizada?

"Si, garantizado, vamos a tener una reserva de las segundas dosis si se necesitan".

¿Cómo desmentir las noticias falsas en torno a la vacunación contra el coronavirus ?

"Hay que decirle a la gente que Colombia no es el único en este proceso. Todos los países del mundo están haciendo vacunación, no es un invento. ¿Me voy a morir? Sí, si no me vacuno. No vacunarse es condenarse a la posibilidad de morir o contagiar a nuestros seres queridos, este es un propósito nacional".

¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas que llegan a Colombia?

"Efectos locales de pinchazos, enrojecimiento, calor alrededor del área vacunada y tal vez un día de fiebre. En algunos casos hay reacciones alérgicas".

¿Las EPS van a buscar a la población para que se vacune?

"El objetivo principal es que se haga a través de las EPS, ellos los van a llamar. A mucha gente ya la han estado llamando, hay que dar información sobre comorbilidades para saber en que grupo quedan, eso es importantísimo".

¿Puede escoger la vacuna que se va a poner?

"No, las vacunas se van a administrar de la forma que vayan llegando, todas son seguras y con un alto nivel de eficacia. La posibilidad de escoger es prácticamente imposible".

¿Tiene que pagar por la vacuna?

"Cero pesos, la vacunación en Colombia es gratis. Se ha hecho una inversión grande y esperamos que la respuesta de la gente sea positiva. No podemos perder esta inversión que nos permitirá volver al cine y acercarnos".

¿Qué documentación se tiene que llenar durante y luego de la vacunación?

"Hay un consentimiento informado. En el momento en que se llega al puesto de vacunación se le informa a la persona de los efectos secundarios que podría tener y se le pregunta si está de acuerdo. A partir de ahí se da la aplicación de la vacunación. Cuando se termina el proceso se le entrega a la persona un carnet de vacunación donde se le fija la fecha de la próxima dosis".

¿Las personas que tuvieron COVID no se van a poder vacunar?

"Claramente tenemos en espera el tema de lo niños y mujeres embarazadas. Hay que esperar la evidencia en los próximos días o semanas. Si hay evidencia positiva y el comité de asesor técnico de vacunas que tenemos nos da vía libre podríamos empezar a vacunar a esas personas, de resto, en este momento, estarían todos".

El ministro también dijo que, incluso, las personas que ya han tenido COVID serán vacunadas.

"En algún momento estuvimos planteando la posibilidad de no vacunarlos, pero esas personas ya están incluidas dentro de las compras que hemos hecho de vacunas".

¿En qué momento se vacunarían las personas que tuvieron COVID ?

"Se estarían vacunando en el momento en el que le corresponda al grupo respectivo. Eso estamos analizándolo, pero probablemente se tomaría esa decisión, es más fácil hacerlo ahora así que buscarlos al final".

¿Se podría anticipar la vacunación de los maestros para agilizar el regreso a clases?

"La prioridad ya está por decreto, cualquier idea es importante, pero los colombianos tenemos que aceptar la prioridad y los políticos deben dar ejemplo. Esa priorización ya fue consultada y a los maestros ya les anticipamos el grupo. Los niños pueden ya volver a clase en alternancia, ya no hay un riesgo específico particular".

¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna del coronavirus?

"La inmunidad se ha venido manteniendo, no sabemos si va a decaer o se va a mantener. No es que la vacuna este mostrando que pierde inmunidad, no es así, es que todavía no ha transcurrido el tiempo de seguimiento de las personas que se han vacunado para saber cuanto dura la inmunidad".

¿Las vacunas son efectivas con otras variantes de coronavirus?

"En general se ha establecido que conservan efectividad. Se mantienen buenos niveles de inmunidad".

¿Es preocupante la cepa brasileña P1 que ingresó al país?

"Sí claro, siempre que surge una nueva cepa surgen inquietudes si será más contagiosa o letal. Mientras no tengamos esa información siempre va a haber un motivo de preocupación. Al parecer no hay una mayor letalidad, pero el nivel de contagio se está analizando".

¿Luego de que se vacune se puede quitar el tapabocas y aglomerarse?

"Toca con calma, toca esperar la inmunidad del 70% para poder empezar a pensar en como se reducen las medidas no farmacológicas. De ahí la importancia de que todos nos vacunemos".

¿Hay riesgo de desabastecimiento de oxígeno o medicamentos para tratar el coronavirus?

"En este momento no tenemos ese problema en las ciudades. No hemos sufrido de desabastecimiento, sin embargo podría haber unos temas puntuales que estamos analizando".

¿Lo peor ya pasó?

"Yo no cantaría victoria hasta que no estemos vacunados, por eso este reto es importante. Tenemos que hacer este último gran esfuerzo y enfrentar este reto.

Escuche aquí la entrevista completa con el ministro de Salud:

