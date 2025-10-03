La razones de Fecode para convocar un nuevo paro nacional de 24 horas

La Federación Colombiana de Educadores - Fecode, que agrupa a más de 300.000 maestros, ha anunciado un nuevo paro nacional de 24 horas que se llevará a cabo el próximo jueves 30 de octubre. La movilización tiene como objetivo principal protestar contra las fallas persistentes en el sistema de salud para el magisterio, administrado a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Si bien el paro se dirige específicamente contra Fiduprevisora, entidad encargada de desembolsar los recursos para el funcionamiento del Fomag, la secretaria general de Fecode, Ruth Mariela Fernández, enfatizó la insatisfacción general del gremio con la implementación del modelo. La protesta surge en un contexto donde, a pesar de los acuerdos recientes, los maestros continúan experimentando serios problemas, incluyendo "citas a tiempo, con cirugías retrasadas, con problemas en la entrega de medicamentos".

La decisión de convocar el paro se basa en el fracaso percibido de un nuevo modelo implementado recientemente. Fernández recordó que Fecode y el Gobierno, sentados en el consejo directivo del Fomag, acordaron adoptar el Acuerdo 003 de 2024 para determinar un modelo diferente de atención, ante las quejas persistentes del sistema que eran "bastante altas, incluso superior a las del régimen general, siendo este un régimen especial".

Este nuevo modelo integral buscaba incluir la prevención desde los hogares y el tratamiento oportuno de la enfermedad, entregando la responsabilidad administrativa a la Fiduprevisora. Sin embargo, los resultados han sido negativos.



La secretaria general fue enfática al señalar que los costos se han disparado sin una mejora visible en el servicio.

"Nosotros lo que hemos eh obtenido hasta hoy es que los costos se han triplicado en salud, sin embargo, no ha mejorado sustancialmente el servicio. Antes, por el contrario, hemos sentido que la situación, no estamos conformes con el modelo".

Uno de los puntos más controversiales de la entrevista fue la insistencia de Fecode en que el paro, aunque dirigido contra entidades gubernamentales como el Fomag, la Fiduprevisora y ministerios que componen su junta directiva, no es un ataque directo al Gobierno del presidente Petro.

"Nosotros sí podemos tener eh profundas diferencias ya y no y tiene que ver con lo siguiente. Las reformas sociales en Colombia son innegables necesarias", señaló.

