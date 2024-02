MinSalud contra exministros que criticaron la reforma: “Teníamos la culebra adentro del Gobierno”

En medio de las audiencias de la salud que realiza la comisión séptima de Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a arremeter contra los exfuncionarios del Gobierno que criticaron la reforma a la salud planteada por el presidente Gustavo Petro.

“Algunos están en contra de esto y otros están a favor. Nosotros teníamos la culebra adentro del Gobierno. Tanto es así que tres ministros y el director de Planeación pasaron una carta diciendo que estaban en desacuerdo con la reforma. Uno no se explica por qué están en un Gobierno si no están de acuerdo y debían de haber analizado, porque es que Petro no se inventó esto de hoy ni de mañana”, dijo Jaramillo.

El ministro hacía referencia a la carta que enviaron los exministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; y el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González en la que detallan uno a uno sus reparos a la reforma a la salud, llamando la atención por los costos de la iniciativa y los riesgos que plantea para la estabilidad del sistema.

En esa misma audiencia, el ministro de Salud anunció que, con la llegada de Aldo Cadena a la presidencia de la Nueva EPS, el Gobierno busca hacer una inyección de recursos a esa entidad.

“Ahorita que ya llegó una persona muy cercana a nosotros, comenzamos a ver que la Nueva EPS debe 4 billones de pesos (…) ¿Y entonces cómo vamos a pagar esos 4 billones? Hay que capitalizar y hay que hacer la inversión en infraestructura”, señaló el ministro.

La presidente de Acemi, Ana María Vesga, hizo un llamado de alerta al ministro de Saludpor la situación financiera del sistema de salud. “El sistema enfrenta una crisis de financiación real. No se ocasionó en este Gobierno, pero sí se agudizó. (…) Bien lo reveló el Dane cuando indica que fuimos uno de los sectores que jalonó el pobre crecimiento de la economía en 2023 (…) No es que no nos alcance la plata, es que el 2024 está desfinanciado”, aseguró Vesga.