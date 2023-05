Reforma a la salud: GestarSalud dice que proyecto pone en riesgo salud de pacientes y elimina EPS

Causa preocupación en este sector que la reforma a la salud haya sido aprobada en primer debate. Ahora es GestarSalud, gremio de las EPS subsidiadas, la que advierte que el proyecto no solucionará los problemas de los ciudadanos, que se fragmentarán los servicios de salud, es decir, que aumentarán las demoras en el acceso y que se va a estatizar el sistema.

Para el gremio, queda claro que en cuestión de dos años se van a eliminar las EPS, razón por la cual se perderían las capacidades logradas por el sistema de salud en las últimas tres décadas, en funciones como la organización de los servicios en las diferentes entidades para ayudar a los ciudadanos a transitar el sistema.

Además, que las funciones de las Gestoras de Salud y Vida, que remplazarían a las EPS, por ahora no son claras y sus responsabilidades se cruzan con las de otras instancias.

“Los colombianos tenemos una entidad que es una EPS que nos ayuda a transitar por los diversos servicios, por las diversas instituciones. Lo que sucede es que esas funciones ahora van a quedar entre Caps, consejos regionales y gestoras, eso diluye la responsabilidad y el ciudadano no sabe qué hacer; es mejor que quede en una sola entidad. Otras funciones de las gestoras no están claras, por lo tanto no se sabe quién va a asumir todos los riesgos, quién va a ayudar al ciudadano a transitar, y quién le va ayudar al Estado a que los recursos alcancen, y que no tengamos un día en que dijeron el presupuesto se acabó”, explicó Galo Viana, presidente de la junta directiva de GestarSalud.

El gremio ahora le pide al Gobierno y a los congresistas tener en cuenta las múltiples voces de la sociedad civil y la academia que han advertido las implicaciones de esta iniciativa.

