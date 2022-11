Reforma no tocará la medicina prepagada, planes complementarios y regímenes especiales: minsalud

La ministra de Salud, Carolina Corcho , anunció durante el debate de control político realizado en la comisión séptima de la Cámara de Representantes que, en el proyecto de reforma a la salud, que aún se encuentra en construcción, solo se tocaría a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), pilar del modelo de aseguramiento social, y no se afectará a los planes de medicina prepagada, planes complementarios y regímenes especiales.

Durante su comparecencia, en el que explicó no solo el estado actual del sistema sino también habló de temas polémicos como la no llegada de vacunas contra la viruela del mono y la toma del Estado de Drogas La Rebaja, Corcho aseguró que el problema fundamental del sistema de salud en Colombia radica en que el modelo de las EPS colapsó y que hoy no es posible actuar como en el pasado, liquidando una EPS que no funciona y trasladando sus usuarios a entidades que sí lo hagan.

“Esta es una realidad que debe enfrentar el país, con o sin reforma, habiendo elegido a Petro o no, la mayoría de las EPS están en crisis y no cumplen con los indicadores financieros y de prestación de servicios, estamos ante un oligopolio de cinco o seis EPS que cuando se trasladen los pacientes de otras EPS, tal vez no funcionen bien”, aseguró la ministra.

Corcho también insistió que está adelantando conversaciones con las EPS, reconociendo el aseguramiento social, siendo esta la forma como se financia el sistema, el cual debe mantenerse.

“El sistema se financia con los aportes solidarios de los colombianos que trabajamos y aportamos con las cotizaciones y los aportes del presupuesto, y este modelo debe mantenerse, al igual que el recaudo del ADRES. Eso debe mantenerse para construir sobre lo construido”, puntualizó.

