Cerca de dos millones de colombianos mayores de 50 años no se han vacunado contra el COVID-19

Tan solo el 47 % de las personas entre 50 y 59 años han acudido a los diferentes puntos de vacunación para recibir sus dosis contra el COVID-19. El llamado del Ministerio de Salud es a agilizar este proceso porque hay evidencia que demuestra la gravedad en las personas de esta edad que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo.

“Pues estos grupos de edad tienen hasta 600 veces más riesgo de tener una enfermedad severa y desenlaces no adecuados (...) Alrededor de dos millones de personas entre 50 y 59 años no se han vacunado y un millón de personas mayores de 60 años, que también tienen disponible el biológico, no han accedido a él”, mencionó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

"Hacemos un llamado a las personas mayores de 50 años que aún están sin vacunarse contra la COVID-19 a hacerlo, pues el riesgo de sufrir enfermedad grave y fallecer es muy alto. No hay razón para no vacunarnos" #ViceSalud, Luis A. Moscoso.



ℹ️ https://t.co/NElEQdROcW pic.twitter.com/Sc6IWrnKmm — MinSaludCol (@MinSaludCol) August 4, 2021

Según varios estudios internacionales, el 97 % de las personas que han sido hospitalizadas o han perdido la vida, tuvieron la vacuna disponible y no hicieron uso de ella.

Un claro ejemplo frente a la vacunación ha sido por parte de los jóvenes, quienes acudieron masivamente a los puntos dispuestos para la inmunización contra el COVID-19, tras la apertura que se dio el pasado viernes para las personas entre 25 a 29 años.

Ya se han aplicado 1.235.000 dosis entre el viernes al domingo, de las cuales 538.000 dosis fueron de población entre 25 a 39 años, como primera dosis.