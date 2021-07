El 80% de ingresos a UCI pudieron prevenirse en Colombia con la vacunación: MinSalud

El Ministerio de Salud hizo un llamado especial a las personas que se encuentran en las etapas abiertas de vacunación y aún no han decidido acudir a los puntos instalados para tal fin, ya que cerca del 80% de las personas que ingresaron a UCI por COVID-19 pudieron evitar la gravedad de la enfermedad con la aplicación de las dosis.

“Todavía tenemos un número muy grande de personas de estos grupos sin vacunar. Triste y dolorosamente, cuando revisamos las cifras, los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos y los que han perdido la vida, encontramos entre el 70 y 85 % de personas que tuvieron la opción de recibir su vacuna en su momento y no lo hicieron”, aseguró el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

Durante las últimas semanas, las personas que más han muerto a causa del COVID-19 son la población entre los 50 y 60 años, según los índices reportados por el Instituto Nacional de Salud. La población mayor a 80 años, que en principio era la población en riesgo, han tenido una reducción muy significativa en casos graves y muertes a causa del virus.

“No debemos olvidar que, si bien tenemos coberturas importantes en personas de los grupos de edad mayores y en personas con comorbilidades, todavía nos faltan muchas personas de estos grupos. No es tiempo de no vacunarnos, por favor, si usted tiene más de 50, más de 60, 70 u 80 años, salga y vacúnese, si usted aún no se ha vacunado corre el riesgo de contraer la enfermedad y a mayor edad, mayor posibilidad de presentar eventos severos”, pidió el viceministro.

El porcentaje de aplicación de primeras dosis en población de 80 años y más, supera el 90 %; en los de 75 a 79 años, se encuentra en el 80 %; en los de 70 a 74 años en 79 %; en los de 65 a 69 años supera el 75 %; en los de 60 a 64 años ronda por el 70 %, en los de 50 a 59 años el 60 %; en los de 50 a 54 años supera el 52 % y en los de 45 a 49 años se encuentra.