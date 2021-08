Migrantes irregulares que vivan en Colombia podrán vacunarse contra el COVID-19

Este martes, 24 de agosto, el Ministerio de Salud abrió las puertas para que toda la población migrante que no esté regularizada en Colombia y que no tenga documento de identidad, se pueda vacunar contra el COVID-19 en el país. Los migrantes que se encuentran en tránsito y que no vivan en Colombia, no podrán recibir su vacuna contra el virus.

“Para lograr esa inmunidad colectiva necesitamos vacunar a las personas que viven en Colombia, así no tengan documento de identidad expedido por el Gobierno Nacional. Por eso necesitamos ubicar a toda esa población, para vincularlos a nuestro Plan Nacional de Vacunación”, explicó el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gersón Bermont.

Sin embargo, el Ministerio le pide a las entidades territoriales que cense a toda la población que no se encuentre regularizada hasta el 30 de septiembre, ya que será requisito que aparezcan en el portal de MiVacuna para poder recibir su dosis contra el COVID-19.

“Los municipios, distritos y departamentos con áreas no municipalizadas, deberán censar a todas las personas que no se encuentran en bases nominales de la Registraduría ni de Migración Colombia y que viven en su jurisdicción. Asimismo, serán los responsables de reportar la información consolidada en la plataforma PISIS, que se integra a Mi Vacuna y así poder conformar la base de datos maestra de vacunación. Esta población tiene que aparecer en Mi Vacuna para poder ser vacunada”, explicó Bermont.

De igual forma, se le solicitará a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, la información correspondiente al Registro Único de Migrantes Venezolanos (RMUV) para cargarlos a PISIS y Mi Vacuna, sin necesidad que la entidad territorial los cense y así agilizar el proceso en la vacunación de esta población.