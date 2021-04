Segunda dosis está garantizada y no está en riesgo por falta de vacunas COVID: Presidencia

El secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz , dijo en BLU Radio que no hay riesgo de no administración de la segunda dosis por falta de vacunas contra el COVID-19 en el país.

Así respondió el funcionario a las denuncias que indican que hay personas a las que han llamado para cancelar la cita en la que se les aplicaría la segunda dosis.

“En este momento no tenemos riesgos. Con el Ministerio de Salud hemos estado continuamente monitoreando para que las segundas dosis estén garantizadas. Cuando hemos publicado la información de dosis entregadas vs dosis aplicadas, en algunos departamentos ya las tienen reservadas en bodegas del Ministerio de Salud” , añadió.

El funcionario explicó que el 11 de abril llegarán al país 500.000 vacunas de Sinovac, que serán usadas para segunda dosis y que, en el caso de las de Pfizer que lleguen serán usadas para primera dosis, dado que las segundas dosis ya están completas con el stock que tiene el país.

