Vuelve y juega: denuncian demoras en vacunación de adultos mayores en IPS Cafam de Bogotá

La denuncia la hicieron algunos familiares de adultos mayores que fueron citados por la IPS Cafam de la calle 51 con carrera 16 en Bogotá, para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 .

La señora Ana María Pedreros le contó a BLU Radio que llegó a las 11:00 de la mañana junto a su padre José, y que a su llegada, una enfermera le informó que ‘‘no había vacunas, que debían esperar de una a una hora y media, porque el Ministerio de Salud no había enviado las vacunas y que ellos no tenían existencias’’, explicó la señora.

Del mismo modo, Enrique Contreras, paciente cardiaco de 78 años, llegó 20 minutos antes de su cita del medio día junto a su hijo Omar para recibir su vacuna, pero pasadas casi tres horas no ha sido atendido.

‘‘Una enfermera salió a darnos unos formularios, dijo que era por si acaso llegaban las vacunas, pero que no era seguro que ellos pudieran recibir la vacuna hoy, que entonces en otros días se acercaran para recibir la misma, pero también tenemos inconformidad porque aparte de eso hay otro personal, dicen que son funcionarios del centro de salud con el formulario de vacunación, a los que parece que van a vacunar primero, pero ninguna parte de ellos pasaban de los 50 años y escuchamos que no eran de primera línea", aseguró a BLU radio Contreras.

Por su parte, la IPS Cafam de ese punto, está verificando la situación y espera dar una respuesta pronto.