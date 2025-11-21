Estudiantes de la UNAL preparan movilización y exigen nuevo proceso de elección de rector

Desde las 11 de la mañana, estudiantes de la Universidad Nacional se reunieron en una asamblea convocada de manera urgente tras la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector. La sesión, que se extendió por cerca de cuatro horas, concluyó con la determinación de no aceptar a Ismael Peña como rector de la institución y de organizar acciones colectivas ante la vacancia en la rectoría. Al cierre del encuentro, los estudiantes definieron que, en caso de que el CSU sesione el lunes 24, realizarán una movilización y un plantón en el lugar de la reunión.

Entre las conclusiones de la asamblea, los estudiantes exigieron que el CSU convoque un nuevo proceso de elección de rector, ajustado a las propuestas de reforma del Estatuto General que actualmente se discuten y que incluyen cambios en el mecanismo de designación.

Señalaron, además, la necesidad de que en esa sesión se designe un rector encargado que permita avanzar con claridad y transparencia en el trámite que se deberá adelantar. Aunque manifestaron que aún no existe un mecanismo de presión definido, acordaron continuar organizándose en cada facultad y articularse con las demás sedes de la institución mientras esperan una respuesta oficial del CSU.

En diálogo con Blu Radio, el representante estudiantil Juan Mora explicó las decisiones que se tomaron en la asamblea y confirmó la movilización anunciada. “El día lunes puede sesionar el CSU y, por tanto, vamos a ir a hacer una movilización, un plantón en el lugar que sesione. Se le exige que haga un nuevo proceso de elección a rectoría, entendiendo la vacancia que hay, pero que este proceso se haga de acuerdo con las propuestas de reforma del Estatuto General”, señaló.



En este contexto, la rectoría de una de las universidades más relevantes del país permanece en incertidumbre. La comunidad estudiantil insiste en que no reconoce a Ismael Peña como rector y reclama que cualquier decisión sobre la conducción de la institución se adopte bajo un proceso renovado y acorde con las discusiones internas sobre la reforma del Estatuto General.

La expectativa se centra ahora en si el CSU sesionará el lunes y cuál será su respuesta frente a las demandas planteadas.