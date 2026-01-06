MinEducación activa plan para garantizar acceso escolar a población migrante y colombiana en 2026

El Ministerio de Educación Nacional puso en marcha un plan de choque del sector educativo con el propósito de garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo oficial, tanto de población migrante venezolana como colombiana, en el marco del inicio del año escolar 2026 en todo el territorio nacional.

La estrategia hace parte de las acciones definidas por el Gobierno Nacional para asegurar el derecho fundamental a la educación, con énfasis en zonas de frontera y territorios que enfrentan mayores desafíos asociados a la migración y a contextos de conflictividad.

El plan incluye acompañamiento técnico, presencia institucional y trabajo articulado con las entidades territoriales certificadas en educación, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo.

Como parte del despliegue, el Ministerio prioriza acciones en los departamentos de La Guajira, Arauca, Norte de Santander, con énfasis en la región del Catatumbo, Vichada y Cesar. En estos territorios se reforzará la atención a las comunidades educativas y, de acuerdo con las proyecciones oficiales, el sistema educativo cuenta con capacidad institucional para atender población adicional en caso de ser necesario.



Salón de un colegio Foto: referencia, Meta IA

El plan de choque para la atención a población migrante contempla la identificación y habilitación de cupos escolares, el acompañamiento a los procesos de matrícula y permanencia, así como el apoyo directo a las secretarías de educación para garantizar la continuidad educativa.

De manera paralela, el Ministerio avanza en el acompañamiento al inicio del año escolar 2026 en todo el país, mediante seguimiento permanente a la prestación del servicio educativo, asistencia técnica a directivos docentes y autoridades locales, y articulación interinstitucional para prevenir la deserción escolar y atender riesgos asociados a la movilidad, la pobreza y el conflicto.

En las zonas de frontera, el Ministerio fortalece el acceso a la educación superior a través del Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), dirigido a estudiantes de grados décimo y undécimo.

Estudiantes ya no pueden usar el celular en el colegio Foto: ImageFX, referencia

De manera complementaria, el Ministerio implementa la estrategia Educación Superior en tu colegio, que permitirá a jóvenes de zonas rurales y municipios priorizados acceder a programas de educación superior pública sin salir de su territorio. Para el primer periodo de 2026 se ofrecerán más de 6.200 cupos en 82 colegios de 47 municipios, con la participación de 16 instituciones de educación superior públicas.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional invitó a madres, padres y cuidadores a matricular a niñas, niños y jóvenes en las instituciones educativas oficiales y a acercarse a las secretarías de educación para recibir orientación sobre cupos y procesos de matrícula. También reiteró la invitación a los jóvenes a acceder a la gratuidad en la educación superior.