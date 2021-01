Podemos sentir atracción por otras personas, pero cada quién decide ser fiel o no: médica experta

En diálogo con BLU radio, la médica y sexóloga Carolina González habló sobre la fidelidad, la monogamia y poligamia.

Explicó que definir la infidelidad no es tan claro, dado que no hay una definición universal de ello, puede ir desde tener relaciones sexuales con otra persona, estar en aplicaciones de citas, recibir fotos o mensajes con contenido erótico a otra persona que no es la pareja.

El problema principal es cuando asumimos que infidelidad es lo mismo para mi pareja que para mí agregó.

Igualmente explicó que se puede decir que los seres humanos somos polígamos por naturaleza, la monogamia es una elección, esto sin olvidar que somos seres sociales y psicológicos y no darle a este argumento una excusa a la infidelidad.

“Podemos mirar y sentir atracción, el resto es que a pesar de sentir esa atracción yo decido serte fiel”, dijo.

Abordó también una nueva práctica llamada el ‘Free pass’, que es un fin de semana libre en las parejas, puede ser una trampa o un arma de doble filo, también puede ser beneficioso para la pareja, no todas las parejas se van a prestar para un ‘free pass’.

Además, al decidir tener una relación abierta recalcó que se debe pensar el para qué o qué los llevó a abrir la relación.

En cuanto al tema de superar una infidelidad, recomendó ser honestos y si necesita una ayuda, está bien tomar una terapia y trabajar en recuperar la confianza de la pareja.

En este ámbito, sugirió también evitar preguntas como cuántas veces estuvo con él o ella, cuándo se veían, entre otras, más bien, hacer preguntas que ayuden a aclarar la situación y poder trabajar juntos en recuperar la relación.

Escuche aquí la entrevista completa de En BLU Jeans: